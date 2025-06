Rusų pražudytai ukrainiečių rašytojai suteiktas prestižinis Orwello premijos apdovanojimas

Praėjus dvejiems metams po tragiškos žūties nuo rusų paleistos raketos, Ukrainos rašytojai Viktorijai Amelinai už jos knygą „Žvilgsnis į moteris, žvilgsnis į karą“ (Looking at Women, Looking at War) birželio 25 d. buvo po mirties suteiktas prestižinis Jungtinės Karalystės Orwello premijos apdovanojimas, pranešė „Kyiv Independent“.