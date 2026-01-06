Rusų šnipai Norvegijoje apsimeta žvejais ir turistais

Norvegijos ginkluotųjų pajėgų Finmarko brigados vadas Johnas Olavas Fuglemas pasakojo, kad šnipai buvo pastebėti atvykstantys į Kirkenesą – šiaurinį šalies uostamiestį. Jo teigimu, Rusijos šnipinėjimo ir hibridinio karo veiksmai pasienio regione stiprėja.
„Čia matome didesnę grėsmę, daugiausia šnipinėjama ir renkama informacija“, – J. O. Fuglemas sakė Švedijos visuomeninei televizijai SVT.
„Gyvendamas čia tampi šiek tiek budresnis. Ir greitai pastebi kitokiu dialektu kalbančius žmones, kurie vaikšto aplinkui ir fotografuoja, lankosi vietose, kuriose neturėtų būti, arba atsiduria mums svarbiose vietose. Mes tai pastebime“, – pabrėžė norvegų karininkas.
Finmarko brigada buvo įkurta pernai rugpjūtį, šaliai siekiant iki 2032 m. padvigubinti gynybinius pajėgumus pasienyje su Rusija.
NATO narė Norvegija turi 198 kilometrų ilgio sausumos sieną su Rusija Arktyje, taip pat jūrų sieną Barenco jūroje.
Kaip anksčiau rašė ELTA, spalį Norvegijos teismas buvusiam JAV ambasados apsaugos darbuotojui skyrė trejų metų ir septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę už šnipinėjimą Rusijai ir Iranui. 28 metų norvegas nuteistas už tai, kad nuo 2024 m. kovo iki lapkričio mėnesio perdavė aukštų planus, ambasados darbuotojų ir jų šeimų asmeninius duomenis bei teikė informaciją apie veiklą JAV ambasadoje.
Oslo ir Maskvos diplomatiniai santykiai smarkiai pablogėjo, kai Rusija 2022 m. vasarį įsiveržė į Ukrainą.
Praėjusių metų vasarį Norvegijos žvalgyba perspėjo, kad 2025 m. Rusija tikriausiai imsis sabotažo veiksmų prieš Norvegiją, taikiniai gali būti energetikos infrastruktūra arba Ukrainai siunčiama pagalba.
Norvegijos 2026 m. valstybės biudžeto projekte Ukrainai numatyta skirti maždaug 5,9 mlrd. eurų karinę paramą.
Naujausi komentarai