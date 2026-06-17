Rutte: JAV nenusisuka nuo sąjungininkų

„Kai kuriais atvejais tai buvo pateikta kaip problema – kad JAV atsitraukia nuo savo sąjungininkių. Tačiau tai neatitinka tikrovės“, – NATO gynybos ministrų susitikimo išvakarėse sakė M. Rutte.
Vašingtonas sąjungininkėms pranešė mažinantis NATO vadų disponuojamus išteklius, nes tikisi, kad Europos šalys pačios prisiims „pagrindinę atsakomybę“ už įprastinę gynybą.
„JAV pakoregavo savo įsipareigojimus atsižvelgdamos į NATO pajėgų modelį“, – sakė M. Rutte.
„Tai pirmiausia susiję ne su tuo, kur šiuo metu yra pajėgos ir ištekliai, o su tuo, kas ką darytų, jei būtų aktyvuoti mūsų gynybos planai“, – paaiškino NATO generalinis sekretorius.
JAV ir Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad mažinimas apima trečdalį iš 150 JAV naikintuvų F-16 ir F-15, skirtų NATO, taip pat degalų papildymo ir žvalgybos lėktuvų, bombonešių ir dronų.
Pranešimuose sakoma, kad bus atitrauktas ir povandeninis laivas, galintis paleisti sparnuotąsias raketas, bei viena iš dviejų lėktuvnešių grupių.
Šis JAV sprendimas sukėlė baimę, kad Europa gali tapti pažeidžiama agresyvios Rusijos akivaizdoje, tvyrant abejonėms dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo įsipareigojimo Aljansui.
Keletas Europos diplomatų tvirtino, kad Europa galėtų imtis veiksmų pakeisti JAV išvedamus pajėgumus, jei bus suteikta pakankamai laiko užpildyti spragas.
„Per istoriją susiklostė pernelyg didelė priklausomybė nuo JAV. Dabar JAV pakoregavo pažadėtus įnašus, o kitos sąjungininkės ėmėsi didesnių įsipareigojimų“, – sakė M. Rutte.
JAV „aiškiai pasakė, kad JAV branduolinis atgrasymas yra tvirtas, ir kad labai svarbu, jog Europa ir Kanada daugiau nuveiktų įprastinės ginkluotės srityje, suprasdamos, kad JAV turi įsipareigojimų visame pasaulyje“, pridūrė NATO generalinis sekretorius.
NATO lyderiai rengiasi kitą mėnesį Turkijoje vyksiančiam aukščiausiojo lygio susitikimui su D. Trumpu ir sieks parodyti, kad Europa tęsi savo pažadą didinti išlaidas gynybai.
Būta susirūpinimo, kad karas su Iranu užgoš viršūnių susitikimą, D. Trumpui sukritikavus sąjungininkes Europoje dėl jų reakcijos į konfliktą.
M. Rutte taip pat gyrė JAV ir Irano susitarimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose ir sakė, kad planuojamas Hormuzo sąsiaurio atidarymas būtų „didžiulis žingsnis į priekį“. Europos diplomatų teigimu, tikimasi, kad šis susitarimas padės galutinai išspręsti nesutarimus prieš viršūnių susitikimą Ankaroje.
„Prezidento Trumpo sudarytas susitarimas sukūrė galimybę užtikrinti, kad Iranas niekada neįgis branduolinių ginklų“, – per spaudos konferenciją Briuselyje sakė NATO vadovas.
„Laisvo praplaukimo per Hormuzo sąsiaurį atkūrimas bus didžiulis žingsnis į priekį. Žinau, kad daugelis sąjungininkių – per Prancūzijos ir Jungtinės Karalystė vadovaujamą iniciatyvą – yra pasirengusios tai paremti, – pridūrė jis.
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