„Rytų skydas“ pereina į intensyvaus įgyvendinimo etapą

Pirmadienį Lenkijos ginkluotųjų pajėgų interneto svetainėje paskelbtame pulkininko Mareko Pietrzako pareiškime nurodoma, kad šiais metais numatoma paspartinti šios iniciatyvos įgyvendinimą, nes 2025 m. 60 kilometrų ruože palei sieną pavyko įrengti reikiamas inžinerines saugumo priemones.
„Projektas nuosekliai pereina iš planavimo etapo į intensyvaus įgyvendinimo etapą, derinant infrastruktūros, inžinerijos, technologines ir teisines veiklas su plačiu tarptautiniu bendradarbiavimu. 2026 m. planuojama smarkiai suintensyvinti inžinerinius darbus. Manoma, kad pavyks apsaugoti daugiau nei 200 kilometrų sienos“, – teigė M. Pietrzakas.
Iki šių metų pabaigos tikimasi apsaugoti apie 38 proc. „Rytų skydo“ programai priskiriamų pasienio ruožų.
Į šį procesą įeina valstybės planas perpirkti privačią nuosavybę tose vietovėse, kur turi būti pastatyta gynybinė infrastruktūra.
Pulkininko teigimu, Lenkijos kariuomenė taip pat įsigyja modernias žvalgybos ir puolimo sistemas, minavimui skirtas transporto priemones ir priešlėktuvines sistemas, taip pat pritaikytas kovai su dronais.
Pasak jo, šioje programoje su Lenkija bendradarbiauja Rusijos kaimynės Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva, taip pat Jungtinė Karalystė, Vokietija ir JAV.
„Nuo 2026 m. vidurio sąjungininkių pajėgos planuoja dalyvauti inžinerinės infrastruktūros vystyme ties Lenkijos rytine siena“, – pažymėjo M. Pietrzakas.
Pirmadienį Europos Komisija patvirtino Lenkijos nacionalinį gynybos išlaidų planą pagal Europos Sąjungos (ES) gynybos finansavimo programą SAFE, taip užtikrindama papildomą finansų injekciją šiai gynybos ir atgrasymo programai.
„TVP World“ primena, kad 2024 m. Lenkijos vyriausybės pristatyta programa „Rytų skydas“ siekiama sustiprinti apie 800 kilometrų Lenkijos šiaurės ir rytų sienos, įskaitant teritorijas, kurios ribojasi su Kaliningradu ir Rusijos sąjungininke Baltarusija.
Programa buvo parengta reaguojant į padidėjusią įtampą tarp Maskvos ir Varšuvos dėl Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą ir hibridinių atakų prieš NATO nares.
Pagrindinis dėmesys joje skiriamas greitam kariuomenės judėjimui ir potencialių priešo pajėgų judėjimo apribojimui, taip pat kelių, tiltų ir sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimui.
