Saliamono Salų premjeras žada peržiūrėti saugumo paktą su Kinija

Paklaustas apie šį paktą šalia stovint Australijos ministrui pirmininkui Anthony Albanese'iui (Entoniui Albaniziui), praėjusį mėnesį išrinktas Saliamono Salų lyderis sakė, kad „meldėsi ir pasninkavo“ dėl Kinijos saugumo susitarimo.
„Mes jį peržiūrėsime, kaip peržiūrime ir kitus saugumo susitarimus, kuriuos esame sudarę su daugeliu kitų šalių“, – sakė jis.
Paklausta apie M. Wale'o komentarus, Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Mao Ning spaudos konferencijoje sakė, kad Pekinas yra „pasirengęs plėsti pragmatišką bendradarbiavimą su naująja Saliamono Salų vyriausybe visose srityse“.
Australija ir JAV griežtai kritikavo šį 2022 metų susitarimą dėl nuogąstavimų, kad jis gali sudaryti sąlygas nuolatiniam Kinijos karinio jūrų laivyno buvimui pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje.
Jis buvo pasirašytas valdant vienam iš M. Wale'o pirmtakų Manassehui Sogavare (Manasehui Sogavarei), kuris buvo laikomas ištikimiausiu Pekino sąjungininku regione.
M. Wale'as sakė, kad susitarime buvo numatyta neatskleisti informacijos ir kad jis ją pamatė tik prieš pat savo vizitą Australijoje.
„Turėjau pašalinti tam tikrus žmones iš svarbių pareigų. Man net nebuvo pateikta to susitarimo kopija iki pat dienos prieš išvykstant, todėl nespėjau jo gerai išnagrinėti“, – spaudos konferencijoje Kanberoje sakė jis.
Australija yra didžiausia pagalbos teikėja 800 tūkst. gyventojų turinčiai šaliai, esančiai už 2 tūkst. kilometrų į šiaurės rytus, ir istoriškai teikė policijos paramą krizių metu.
Po to, kai 2019 metais Saliamono Salos pakeitė diplomatinius ryšius, atsisakydama santykių su Taivanu ir užmegzdama santykius su Kinija, ir 2022-aisiais sudarė minimą saugumo paktą, santykiai su Kanbera ir Vašingtonu pablogėjo.
Kinija greitai tapo didžiausia strategiškai patogioje vietoje esančios Ramiojo vandenyno salų valstybės dvišale kreditore, o Saliamono Salų skola Kinijos bankams už infrastruktūros projektus pernai padvigubėjo.
Siekdama atsverti Pekino įtaką, Australija pasinaudojo proga atkurti ryšius ir priėmė M. Wale'ą per jo, kaip lyderio, pirmąjį tarptautinį vizitą.
A. Albanese'is trečiadienį sakė, kad abi šalys pradės dirbti dėl išsamios naujos sutarties ir gilins ryšius policijos srityje, Australijai siekiant būti pagrindine Ramiojo vandenyno regiono saugumo partnere.
Sutartis bus „grindžiama abipusiu pasitikėjimu, pagarba ir atviru dialogu“, sakė ministras pirmininkas.
Susitarimai dėl policijos ir infrastruktūros
„Siekėme perkrauti šiuos santykius – pripažįstame, kad pastaruosius kelerius metus būta problemų“, – žurnalistams sakė M. Wale'as.
Ramiojo vandenyno regionas dėl savo saugumo turėtų kreiptis į kitas regiono šalis, pabrėžė jis.
Lyderiai taip pat susitarė toliau vykdyti svarbų susitarimą dėl policijos mokymo.
Australijos pasiūlymas finansuoti pačių Saliamono Salų policijos pajėgų plėtrą įstrigo valdant ankstesnei Saliamono Salų vyriausybei, kuri leido Kinijos policijai atvykti į kaimus rinkti namų ūkių ir biometrinių duomenų.
M. Wale'as taip pat sakė, kad su Australija ir JAV aptaria svarbios infrastruktūros, pavyzdžiui, uostų, finansavimą.
Buvęs Saliamono Salų ministras pirmininkas M. Sogavare atmetė JAV siūlomas infrastruktūros dotacijas ir vietoje to pasirinko partnerystę su Kinijos valstybinėmis įmonėmis.
Australija siekė glaudžiau susieti pietines Ramiojo vandenyno šalis, sudarydama sutartis su virtine mažų, bet strategiškai patogioje vietoje esančių salų valstybių – Tuvalu, Nauru ir Papua Naująja Gvinėja, siūlydama didelę ekonominę paramą mainais į saugumo ryšių su Kinija apribojimą.
Vanuatu ir Fidžis pareiškė, kad yra arti panašių susitarimų pasirašymo.
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