Šaltiniai: ES planuoja riboti kiniškų hibridinių automobilių importą

Europos Komisija gali nustatyti ribojimus smarkiai išaugus Kinijoje pagamintų hibridinių automobilių pardavimams Europoje, trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Bloomberg“, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis. Šie automobiliai, anot pranešimo, dabar sudaro ketvirtadalį visų pardavimų.
Tuo tarpu kiniškų elektromobilių importo augimas sulėtėjo, nes jiems jau taikomi dideli ES muitai.
ES gali taikyti apsaugos priemones ir riboti tam tikro sektoriaus produktų importą, jei jis staiga smarkiai išauga. Pavyzdžiui, gali būti nustatomos tarifinės kvotos – tam tikrą kiekį viršijančiam importui taikomas muitas. „Bloomberg“ duomenimis, ES siūloma viršutinė riba būtų laikina.
Hibridiniai automobiliai galėtų tapti bandomuoju atveju. Jei priemonės pasiteisintų, jos galėtų būti taikomos ir kituose sektoriuose, kuriuose ES nustatytų prekybos disbalansą, teigiama toliau. Europos Komisijos atstovas „Bloomberg“ šios informacijos nekomentavo.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kartu pasisakė už naujas apsaugos priemones. Sistemingai rinką iškraipanti praktika kelia grėsmę Europos įmonių konkurencingumui ir didina priklausomybę, teigiama laiške Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen.
Šalių vadovai, be kita ko, siūlo priemonę, kuri padėtų išvengti pernelyg didelės priklausomybės nuo tiekėjų iš atskirų šalių. Taip pat siūloma sukurti procedūrą, kuri leistų skubos tvarka užkirsti konkrečiai šaliai prieigą prie Europos bendrosios rinkos.
F. Merzas ir E. Macronas konkrečios šalies neįvardija. Tačiau manoma, kad pirmiausia turima omenyje Kinijos prekybos politika. ES kaltina Kiniją, be kita ko, valstybės subsidijomis ir pertekliniais gamybos pajėgumais, kurie apsunkina Europos įmonių konkurenciją.
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