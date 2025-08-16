„Kaip vieną iš saugumo garantijų Ukrainai amerikiečių pusė pasiūlė 5-ojo straipsnio tipo garantiją, nesusijusią su NATO, dėl kurios esą susitarta su (Rusijos vadovu Vladimiru) Putinu“, – sakė šaltinis.
Šaltinis: JAV siūlo Ukrainai NATO pobūdžio saugumo garantijas, nesijungiant prie Aljanso
2025-08-16 14:48
JAV pasiūlė Ukrainai saugumo garantijas, panašias į tas, kurias teikia NATO, tačiau be prisijungimo prie bloko, šeštadienį po Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo), Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Europos lyderių pokalbio naujienų agentūrai AFP tvirtino vienas diplomatinis šaltinis.
Šaltinis: JAV siūlo Ukrainai NATO pobūdžio saugumo garantijas, nesijungiant prie Aljanso / AP nuotr.
