 Sergejus Lavrovas: „Bideno karas“ tapo „Trumpo karu“ (žiniasklaida)

Sergejus Lavrovas: „Bideno karas“ tapo „Trumpo karu“ (žiniasklaida)

2026-06-04 20:57
BNS inf.

Jungtinės Valstijos veikia ne kaip tarpininkas Rusijos ir Ukrainos kare, o kaip šalis, remianti Ukrainą, ketvirtadienį interviu televizijos kanalui „RT Arabic“ pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros „RIA Novosti“ ir „Interfax“.

Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas / Scanpix nuotr.

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Ukrainska Pravda“.

„Mūsų kolegos mums nuolat sakė, o Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) viešai pabrėždavo: jei aš būčiau prezidentas, karo Ukrainoje nebūtų, tai (Joe) Bideno (Džo Baideno) karas, jo niekam nereikia, žūsta žmonės“, – sakė S. Lavrovas.

„Tačiau tai, ką Marco Rubio (Markas Rubijas) pasakė Kongrese apie JAV vaidmenį ne kaip tarpininko, o kaip šalies, remiančios Ukrainą, rodo priešingą dalyką: kad Bideno karas tapo Trumpo karu“, – kalbėjo jis.

Rusijos užsienio reikalų ministras pridūrė, kad „išorės aplinka“ JAV esą yra labiau teigiama, nes Vašingtonas pasisako už dialogą su Rusija.

Jis priminė, kad po D. Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus dialogas tarp Maskvos ir Vašingtono buvo atnaujintas.

Jo nuomone, jeigu Jungtinės Valstijos iš tikrųjų būtų siekusios įgyvendinti savo iniciatyvą, karo veiksmai po derybų būtų buvę nutraukti.

„Atsižvelgiant į tai, ką pasakė Marco Rubio – o su juo (...) vos prieš dvi savaites aptarėme padėtį Ukrainoje – atsižvelgiant į tai, ką jis pasakė apie paramą Ukrainai, iš esmės jau nebėra jokio skirtumo tarp JAV ir Europos požiūrių“, – pridūrė S. Lavrovas.

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