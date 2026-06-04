Sergejus Lavrovas: „Bideno karas“ tapo „Trumpo karu“ (žiniasklaida)

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Ukrainska Pravda“.
„Mūsų kolegos mums nuolat sakė, o Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) viešai pabrėždavo: jei aš būčiau prezidentas, karo Ukrainoje nebūtų, tai (Joe) Bideno (Džo Baideno) karas, jo niekam nereikia, žūsta žmonės“, – sakė S. Lavrovas.
„Tačiau tai, ką Marco Rubio (Markas Rubijas) pasakė Kongrese apie JAV vaidmenį ne kaip tarpininko, o kaip šalies, remiančios Ukrainą, rodo priešingą dalyką: kad Bideno karas tapo Trumpo karu“, – kalbėjo jis.
Rusijos užsienio reikalų ministras pridūrė, kad „išorės aplinka“ JAV esą yra labiau teigiama, nes Vašingtonas pasisako už dialogą su Rusija.
Jis priminė, kad po D. Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus dialogas tarp Maskvos ir Vašingtono buvo atnaujintas.
Jo nuomone, jeigu Jungtinės Valstijos iš tikrųjų būtų siekusios įgyvendinti savo iniciatyvą, karo veiksmai po derybų būtų buvę nutraukti.
„Atsižvelgiant į tai, ką pasakė Marco Rubio – o su juo (...) vos prieš dvi savaites aptarėme padėtį Ukrainoje – atsižvelgiant į tai, ką jis pasakė apie paramą Ukrainai, iš esmės jau nebėra jokio skirtumo tarp JAV ir Europos požiūrių“, – pridūrė S. Lavrovas.