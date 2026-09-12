Sergejus Lavrovas: Rusija – pasirengusi derėtis

Rusijos vyriausybei netrūksta geros valios, sakė S. Lavrovas Naujajame Delyje vykstančiame BRICS šalių viršūnių susitikime, kurio dalyvės save laiko atsvara Vakarams.
„Mes tebesame pasirengę deryboms, tačiau karinė operacija derybų metu nebus sustabdyta“, – sakė ilgametis Rusijos užsienio reikalų ministras.
Jis pakartojo Maskvos pasiūlymą Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui surengti derybas.
„Jei jis nori susitikti, tegul atvyksta. Tai jau yra milžiniškas geros valios gestas iš mūsų pusės“, – sakė S. Lavrovas, dar kartą pakviesdamas jį atvykti į Maskvą deryboms.
V. Zelenskis kategoriškai atmetė šį pasiūlymą, kurį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jam pateikė prieš kelis mėnesius.
Jungtinės Amerikos Valstijos stengiasi vėl užmegzti derybas tarp Maskvos ir Kyjivo. Spėliojama, kad galimas trišalis viršūnių susitikimas tarp V. Putino, V. Zelensko ir JAV prezidento Donaldo Trumpo.
BRICS pavadinimas kilęs iš pirmų penkių šios šalių grupės narių – Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos. Jos narės taip pat yra Saudo Arabija, Iranas, Egiptas, Etiopija, Jungtiniai Arabų Emyratai ir Indonezija.