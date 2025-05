Šiaurės Korėja sulaikė dar vieną pareigūną dėl nesėkmingo karo laivo paleidimo

Pchenjanas paskelbė, kad trečiadienį rytiniame Čongdžino uostamiestyje vykusioje naujo 5 tūkst. tonų laivo paleidimo ceremonijoje įvyko rimta avarija.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) stebėjo visą incidentą ir paskelbė jį absoliutaus neatsargumo sukeltu nusikaltimu, be to, įspėjo, kad to negalima toleruoti.

Oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA) pranešė, kad sekmadienį buvo iškviestas ir sulaikytas partijos Centro komiteto Amunicijos pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas Ri Hyong Sonas (Ri Hjon Sonas).

KCNA nurodė, kad Ri Hyong Sonas yra „labai atsakingas už šį rimtą incidentą“.

Savaitgalį jau buvo sulaikyti ir kiti trys asmenys, įskaitant laivų statyklos vyriausiąjį inžinierių.

Penktadienį KCNA nurodė, kad laivų statyklos vadovą Hong Kil Ho iškvietė teisėsaugos institucijos.

„Eskadrinio minininko paleidimo į vandenį avarijos vietoje aktyviai vykdomi karo laivo pusiausvyros atkūrimo darbai“, – nurodė KCNA ir pridūrė, kad darbai atliekami pagal grafiką.

Pietų Korėjos kariuomenė nurodė, kad Vašingtono ir Seulo žvalgybos institucijų vertinimu, Pchenjano bandymas šonu nuleisti karinio jūrų laivyno eskadrinį minininką buvo nesėkmingas – laivas liko pasviręs vandenyje.

Tuo tarpu KCNA pranešė, kad „po povandeninės ir vidinės karo laivo apžiūros paaiškėjo, jog, priešingai nei buvo skelbta anksčiau, laivo dugne nebuvo rasta jokių skylių“. Anot KCNA, žalos mastas nėra didelis.

Pietų Korėjos kariuomenė teigė, kad panašus laivas „Choe Hyon“, Šiaurės Korėjos pristatytas praėjusį mėnesį, galėjo būti sukurtas su Rusijos pagalba – galbūt mainais už tai, kad Pchenjanas dislokavo tūkstančius karių padėti Maskvai kovoti su Ukraina.

Pchenjanas nurodė, kad „Choe Hyon“ turi „galingiausius ginklus“ ir kad jo eksploatacija prasidės kitų metų pradžioje.