Šiaurės Korėjos lyderis padėkojo šalies žmonėms už palaikymą „sunkiais laikais“

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) padėkojo šalies žmonėms už palaikymą jo vadovavimui „sunkiais laikais“ retame ranka rašytame naujametiniame sveikinimo laiške, paskelbtame penktadienį, artėjant svarbiam valdančiosios partijos suvažiavimui, per kurį bus nustatyti šalies ekonomikos uždaviniai.

Šis asmeninis laiškas buvo paskelbtas po Naujųjų metų sutiktuvių izoliuotoje šalyje. Pchenjane šia proga buvo surengti fejerverkai, Kim Il Sungo (Kim Ir Seno) aikštėje vyko dainininkų ir šokėjų pasirodymai, nepaisant koronaviruso pandemijos, kuri, anot režimo, šalies iki šiol nepasiekė.

Kim Jong Unas paprastai skelbdavo sausio 1-ąją televizijos transliuojamą naujametinę kalbą, kurioje analitikai stengdavosi įžvelgti, kokia bus uždaros Šiaurės Korėjos tolesnė politika.

Vis tik pernai tokios kalbos nebuvo – vietoje jos buvo paskelbtas Kim Jong Uno kreipimasis, pasakytas per partijos susirinkimą, įvykusį ankstesniais metais.

Šiemet daugelis prognozavo, kad Kim Jong Unas šiemet vėl kreipsis per televiziją, artėjant pirmajam per penkerius metus valdančiosios partijos suvažiavimui.

Valstybinė žiniasklaida nurodė, kad šis renginys vyks sausio pradžioje, bet tikslios datos kol kas nepaskelbė.

„Nuoširdžiai linkiu visoms šeimoms šalyje didesnės laimės ir mylimų žmonių, geros sveikatos“, – sakoma Kim Jong Uno laiške, paskelbtame Korėjos centrinės naujienų agentūros (KCNA).

„Naujaisiais metais ir vėl uoliai dirbsiu, kad anksčiau atneščiau naują erą, kai išsipildys mūsų žmonių idealai ir troškimai, – pridūrė lyderis. – Reiškiu padėką žmonėms, nesvyruojamai tikėjusiais mūsų Partija ir ją rėmusiais net ir šiais sunkiais laikais.“

Kim Jong Unas veikiausiai turėjo omenyje ekonomikos sunkumus dėl tarptautinių sankcijų ir griežtų koronaviruso prevencijos priemonių.

Pietų Korėja pažymėjo, kad Šiaurės Korėjos lyderis šalies žmones pasveikino laišku pirmąkart nuo 1995 metų, kai tai padarė Kim Jong Uno tėvas Kim Jong Ilas (Kim Čen Iras).

Kim Jong Unas vidurnaktį taip pat aplankė Kumsusano Saulės rūmus Pchenjano pakraštyje, kad pagerbtų ten palaidotus savo senelį Kim Il Sungą, Šiaurės Korėjos įkūrėją, ir jo įpėdiniu tapusį Kim Jong Ilą.

Partijos suvažiavimas, per kurį turėtų būti paskelbtas naujas ekonomikos ir politikos planas, bus pirmasis tokio rango įvykis per pastaruosius penkerius metus ir tik aštuntasis per Šiaurės Korėjos istoriją.

2016-ųjų suvažiavimas buvo pirmasis Šiaurės Korėjoje per 36 metus.

Prognozuojama, kad šių metų suvažiavimas įvyks prieš sausio 20-ąją, kai JAV prezidentu bus prisaikdintas Joe Bidenas (Džo Baidenas).

Pchenjano santykiai su JAV buvo įstrigę nuo Šiaurės Korėjos santykiai su Jungtinėmis Valstijomis yra atsidūrę aklavietėje, žlugus 2019 metais Hanojuje surengtam JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Kim Jong Uno susitikimui. Tąsyk lyderiams nepavyko rasti bendros kalbos, ko pinigų stokojantis Pchenjanas galėtų atsisakyti mainais į sankcijų sušvelninimą.

Žlugus Pchenjano deryboms su D. Trumpo administracija dėl sankcijų sušvelninimo, ateitis lieka neaiški. Būsimasis JAV prezidentas yra pavadinęs Kim Jong Uną „banditu“, o Pchenjanas jį – „pasiutusiu šunimi“.