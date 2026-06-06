Siekdama paskatinti dirbtinį intelektą ir inovacijas, JK siūlo ES pasirašyti technologijų paktą

JK verslo ir prekybos sekretorius Peteris Kyle'as (Piteris Kailas) teigė aptaręs šią galimybę su ES prekybos komisaru Marošu Šefčovičiumi per susitikimą Briuselyje, kuriame dėmesys buvo skiriamas ir kitiems dvišaliams klausimams.
„Turime milžiniškų galimybių bendradarbiauti, – Belgijos sostinėje vykusioje konferencijoje sakė P. Kyle'as. – Pavyzdžiui, technologijų partnerystė.“
Pasak jo, turėdamas didžiules kapitalo rinkas, Londonas galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį padedant plėstis technologijų įmonėms, kad jos galėtų konkuruoti su JAV ir Azijos milžinėmis.
„Esame Europos atskirų įmonių kūrimo sostinė. Esame Europos vienaragių sostinė“, – vėliau žurnalistams sakė P. Kyle'as, turėdamas omenyje naujų įmonių ir startuolių, vertinamų daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių, kūrimą.
„Tačiau noriu žengti daug toliau, o bendradarbiaudami su Europos šalimis ir Europos Sąjunga turime daug daugiau galimybių išeiti į pasaulinę rinką“, – teigė jis.
Rugsėjį JK pasirašė panašų – tik vėliau sustabdytą – susitarimą su JAV dėl inovacijų suderinimo ir privataus sektoriaus investicijų skatinimo.
Idėja pakartoti tai su ES kilo Londonui ir Briuseliui kruopščiai derantis dėl kitų klausimų, susijusių su santykių „perkrovimu“, kurį pažadėjo JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris), siekdamas išjudinti vangią šalies ekonomiką.
P. Kyle'as su M. Šefčovičiumi susitiko prieš ES ir JK aukščiausiojo lygio susitikimą. Visgi tokio susitikimo data dar nepatvirtinta, tikriausiai jis įvyks liepą.
Londonas ir Briuselis tikisi šiame renginyje pristatyti kelis susitarimus, pavyzdžiui, dėl maisto ir gyvūnų saugos standartų, jaunimo mobilumo schemos bei jų prekybos emisijomis sistemų susiejimo.
Tačiau derybos susidūrė su daugybe kliūčių.
Teigiama, kad JK nori nustatyti limitą pagal mobilumo schemą išduodamų vizų skaičiui ir nenori mokėti į kai kuriuos ES fondus, kaip to reikalauja Briuselis.
Savo ruožtu ES reikalauja didesnės prieigos prie JK universitetų savo 18–30 metų jaunuoliams ir kad jiems būtų leista mokėti tokį patį mokestį už mokslą, kokį moka vietiniai studentai.
P. Kyle'as teigė, kad po to, ką jis pavadino „teigiamu“ ir „energingu“ pokalbiu su M. Šefčovičiumi, jis jaučia „viltį ir optimizmą“ dėl būsimo susitikimo.
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