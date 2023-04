Singapūras po šešių mėnesių pertraukos atnaujins mirties bausmių vykdymą

46 metų Tangaraju Suppiah (Tangaradžu Supijos) šeimai laišku buvo pranešta, kad kitą trečiadienį jam bus įvykdyta mirties bausmė, teigė prieš egzekucijas pasisakanti aktyvistė Kokila Annamalai (Kokila Anamalai).

Anot kitos aktyvistės Kirsten Han, 2014 metais T. Suppiah buvo sulaikytas už narkotikų vartojimą ir neatvykimą atlikti narkotikų testo. Vėliau jis buvo susietas su dviem narkotikų prekeiviais per telefono numerį, naudotą koordinuojant kanapių pristatymą. Aukštasis teismas pripažino T. Suppiah kaltu dėl sąmokslo gabenti 1 kilogramą kanapių ir 2018 metais skyrė jam mirties bausmę, sakė K. Han.

„Vėliausia egzekucija Singapūre buvo įvykdyta 2022 metų spalio mėnesį. Mirties bausme nuteisti kaliniai, jų šeimos nariai ir mirties bausmės panaikinimo šalininkai pastaruosius šešis mėnesius buvo sulaikę kvėpavimą, išsigandę, kada vėl prasidės žudymo vajus. Kovosime už Tangaraju iki galo“, – teigė K. Annamalai.

Singapūre, kuriame galioja griežti narkotikų įstatymai, pernai mirties bausmė buvo įvykdyta 11 žmonių už nusikaltimus, susijusius su narkotikais. Vieno malaiziečio pakorimas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą, nes buvo manoma, kad jis turėjo psichikos negalią.

Singapūre galioja vieni griežčiausių pasaulyje kovos su narkotikais įstatymai. Šalis tvirtina, kad mirties bausmė ir toliau veiksmingai atgraso nuo narkotikų kontrabandos, nors tarptautinės teisių gynimo organizacijos spaudžia apriboti tokios bausmės taikymą arba išvis jos atsisakyti.

Abi aktyvistės teigė, kad T. Suppiah nebuvo užtikrintas teisingumas, nes jis buvo apklaustas be advokato. Be to, jos tvirtino, kad jis niekada nedisponavo narkotikais, kuriuos buvo kaltinamas ketinęs parduoti. Jam teko atstovauti pačiam sau teikiant apeliacinį skundą, kurį vasario 26 dieną AukščiausiasisTeismas atmetė, motyvuodamas tuo, kad T. Suppiah neįrodė, jog įvyko teisingumo klaida, sakė jos.

K. Annamalai teigė, kad T. Suppiah šeima ragina visuomenę protestuoti prieš jo egzekuciją.

„Mintis, kad žmogus netrukus gali būti pakartas už bendrininkavimą gabenant 1 kg kanapių – augalinės kilmės medžiagos, kuri dekriminalizuojama arba legalizuojama vis daugiau jurisdikcijų, – pati savaime kelia didžiausią pasipiktinimą“, – sakė K. Han.

Kritikai tvirtina, kad mirties bausmė Singapūre dažniausiai taikoma žemiausių sluoksnių narkotikų prekeiviams ir mažai padeda sustabdyti narkotikų prekeivius ir organizuotus sindikatus. Tačiau Singapūro vyriausybė gina šią bausmę kaip būtiną piliečiams apsaugoti ir teigia, kad visiems nuteistiesiems buvo įvykdyta visa pagal įstatymą numatyta teisinga procedūra.