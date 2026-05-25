SIPRI: į taikos palaikymo misijas siunčiama vis mažiau personalo

Ataskaitoje, kurią pirmadienį paskelbė Stokholmo tarptautinis taikos tyrimų institutas (SIPRI), nustatyta, kad Jungtinių Tautų (JT) taikdarių ir kitų pareigūnų, išsiųstų dalyvauti panašiose operacijose, skaičius 2025 m. nukrito iki žemiausio lygio per mažiausiai 25 metus.
Pasak SIPRI, gruodžio pabaigoje tarptautinėse taikos misijose dalyvavo 78 633 pareigūnai – 49 proc. mažiau nei prieš dešimtmetį. Praėjusiais metais 34 šalyse ar teritorijose veikė iš viso 58 tarptautinės taikos misijos, t .y trimis mažiau nei 2024-aisiais.
„Jei viskas ir toliau taip klostysis, daugiašalis konfliktų valdymas gali dramatiškai susilpnėti, o institucijos, tokios kaip Jungtinės Tautos, gali būti beveik visiškai nustumtos į paraštes“, – sakė SIPRI taikos operacijų ir ir konfliktų valdymo programos direktorius Jairas van der Lijnas.
J. van der Lijnas pavadino mažėjimą finansinių, politinių ir geopolitinių veiksnių derinio rezultatu. Prie to prisidėjo 2 mlrd. JAV dolerių (1,7 mlrd. eurų) finansavimo trūkumas, su kuriuo 2025 m. susidūrė JT taikos misijos, teigė SIPRI. Pagrindinės šalys donorės neįvykdė visų savo finansinių įsipareigojimų arba nepadarė to laiku, todėl JT buvo priverstos smarkiai sumažinti personalo skaičių.
J. van der Lijnas įspėjo apie ilgalaikius tokių procesų padarinius.
„Rezultatas tikriausiai bus daugiau konfliktų, o šie konfliktai greičiausiai turės dar didesnį poveikį civiliams, nes valstybės atsisako seniai nusistovėjusių normų“, – tvirtino jis.
SIPRI pažymėjo, kad visos 10 pagrindinių šalių, siunčiančių daugiausiai karinio personalo į daugiašales taikos operacijas, yra iš globaliųjų Pietų. Pernai kariniu personalu labiausiai prisidėjo Uganda, o po jos rikiuojasi Nepalas, Bangladešas ir Indija. Likusios dešimtuko valstybės yra Ruanda, Etiopija, Burundis, Kenija, Pakistanas ir Indonezija.
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