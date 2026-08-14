Socialiniuose tinkluose – melaginga informacija apie kario mirtį per pratybas Latvijoje

Ministerija patvirtino, kad tai yra koordinuota dezinformacijos kampanija.
Anot jos, neįvyko jokio incidento, susijusio su žmogaus mirtimi, o pratybos vyksta pagal planą.
Gynybos ministerija mano, kad tai yra dar vienas akivaizdus bandymas diskredituoti Latvijos ginkluotąsias pajėgas ir NATO.
Karinės pratybos „Baltic Trust 26“, kurias bendrai organizuoja Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos ir NATO Ryšių ir informacijos agentūra, šiuo metu vyksta Sėlos poligone, pranešė ginkluotosios pajėgos.
Šių pratybų tikslas – sustiprinti bepiločių orlaivių ir gynybos nuo dronų sistemų integraciją į kovines operacijas, taip pat pagerinti įvairių sistemų operatyvinį sąveikumą.
Pratybose dalyvauja iš viso apie 650 dalyvių iš Latvijos, kitų NATO valstybių narių ir šalių partnerių, įskaitant Ukrainą, Australiją ir Japoniją.
Pratybose taip pat dalyvauja pramonės atstovai iš kelių Europos Sąjungos (ES) šalių.
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