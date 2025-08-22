„SpaceX“ į kosmosą paleido slaptą JAV karinį droną

Raketa sėkmingai paleista 23 val. 50 min. vietos (penktadienį 6 val. 50 min. Lietuvos) laiku, skelbta „SpaceX“ tiesioginėje transliacijoje.
Raketa „Falcon 9“ nušvietė naktinį dangų virš NASA Kennedy kosmoso centro Floridoje, iš kurio buvo paleista.
JAV kosmoso pajėgos teigė, kad drono misija apims „įvairius tikslus, susijusius su bandymais ir eksperimentais“.
„Šios operatyvinės demonstracijos ir eksperimentai apima naujos kartos technologijas, įskaitant lazerinį ryšį ir efektyviausią kada nors kosmose išbandytą kvantinį inercinį jutiklį“, – sakoma pajėgų pranešime praėjusį mėnesį.
„Misija 8“ prisidės prie JAV kosmoso ryšių architektūros atsparumo, efektyvumo ir saugumo didinimo“, – priduriama jame.
Maždaug nedidelio autobuso dydžio JAV kosminis dronas X-37B atrodo kaip 2011 metais baigtų eksploatuoti pilotuojamų erdvėlaivių miniversija.
Ankstesnių misijų metu X-37B atliko bandymus JAV kosmoso agentūrai NASA.
Nuo 2010 metų eksploatuojamą orbitinį bandomąjį aparatą X-37B oro pajėgoms suprojektavo „United Launch Alliance“, kurią sukūrė įmonė „Boeing“.
Aparatas yra 9 m ilgio, turi 4,5 m ilgio sparnus ir yra varomas saulės baterijų.
