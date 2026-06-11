„SpaceX“ – rekordinio IPO finišo tiesiojoje

Bendrovė bus pirmoji iš technologijų ir dirbtinio intelekto (DI) milžinių, siekiančių tapti viešai kotiruojama akcine bendrove. DI bendrovės „OpenAI“ ir „Anthropic“ turėtų netrukus sekti jos pavyzdžiu ir jau yra patekusios paraiškas reguliavimo institucijoms dėl savo debiuto biržoje.
Jei viskas vyks kaip numatyta, 2002 metais E. Musko įkurta palydovų ir raketų kūrimo bendrovė penktadienio rytą pradės prekybą savo akcijomis „Nasdaq“ biržoje, o visų akys bus nukreiptos į tai, kaip Volstritas priims šį sensacingą IPO, kuris gali sukrėsti pasaulio rinkas.
Garsių įmonių atveju pirmąją prekybos dieną tradiciškai jų vadovai skambina atidarymo varpeliu, kad pažymėtų prekybos sesijos pradžią. Šiuo atveju tai vyks Niujorko „Times“ aikštėje, kur įsikūrusi „Nasdaq“ birža.
Šis IPO yra didžiausias E. Musko finansinis lošimas iki šiol. Įmonė pasiūlys daugiau nei 555 mln. akcijų už numatomą 135 JAV dolerių kainą, o tai „SpaceX“ įtrauks į elitinių Volstrito įmonių gretas. Įmonė būtų vertinama maždaug 1,8 trln. JAV dolerių.
Operacija taps oficiali ketvirtadienį, o, pasak „Bloomberg“, rinkoje sklando klausimai, ar įmonė padidins siūlomą kainą, nes pranešama, kad jos akcijų paklausa pasiūlą viršijo daugiau nei keturis kartus.
Trisdešimt procentų akcijų bus rezervuota mažmeniniams investuotojams – tai triskart daugiau nei paprastai skiriama per IPO, kas suteiks E. Musko gerbėjams galimybę įsigyti dalį bendrovės akcijų.
Duomenų centrai kosmose
IPO sėkmė visiškai priklausys nuo investuotojų pasitikėjimo E. Musku kaip toliaregišku verslininku. E. Muskas eis naujosios bendrovės generalinio direktoriaus, vyriausiojo technologijų vadovo ir valdybos pirmininko pareigas.
Manoma, kad „SpaceX“ IPO sukurs tūkstančius naujų milijonierių ir daugybę milijardierių, nes buvę ir dabartiniai darbuotojai – bei ilgas investuotojų sąrašas – sieks pasipelnyti iš beveik ketvirtį amžiaus trunkančios bendrovės istorijos.
Bendrovės finansiniai rodikliai verčia kai kuriuos Volstrito atstovus susimąstyti, nes įmonės vertinimas didžiąja dalimi priklauso nuo to, ar E. Muskas įvykdys mokslinės fantastikos vertus pažadus, įskaitant duomenų centrus kosmose bei žmonių nusiuntimą į Marsą naudojant dar neįrodytą technologiją.
Nors bendrovė sparčiai auga – pernai jos pajamos pasiekė 18,7 mlrd. JAV dolerių, ji taip pat patiria nuostolių: grynasis nuostolis siekia 4,9 mlrd. JAV dolerių.
Neįtikėtinoje savo prognozėje „SpaceX“ teigia, kad iš įvairių rinkų gali gauti daugiau nei 28,5 trln. JAV dolerių pajamų.
„SpaceX“ IPO turėtų lengvai pranokti „Saudi Aramco“ debiutą biržoje 2019 metais, kuomet per tuomet didžiausią pasaulyje IPO bendrovė pritraukė 29,4 mlrd. JAV dolerių.
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