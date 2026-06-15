Starmeris skelbia socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei šešiolikos metų asmenims

Kalbėdamas Dauningo gatvėje surengtoje spaudos konferencijoje, K. Starmeris pareiškė, kad „vyriausybė uždraus prieigą prie socialinių tinklų visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams“.
Vyriausybė nurodė, kad draudimas „apims tokias platformas kaip „Snapchat“, „TikTok“, „YouTube“, „Instagram“, „Facebook“ ir „X“, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui, „WhatsApp“.
K. Starmeris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį.
Premjeras taip pat teigė, kad vyriausybė žengs toliau ir imsis „pasaulyje pirmaujančių veiksmų žaidimų paslaugų ir tiesioginių transliacijų platformų atžvilgiu“.
Vyriausybė pranešime nurodė, kad taip pat svarstys naktines komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkcijoje jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs liepą.
K. Starmeris sakė, kad būsimam draudimui įtakos turėjo Australijos patirtis, kuri gruodį tapo pirmąja šalimi, uždraudusia jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais.
Šis pranešimas paskelbtas po vyriausybės surengtų konsultacijų, kurių metu JK paaugliai išbandė socialinių tinklų draudimus ir laiko apribojimus programėlėse.
„YouTube“ atstovas spaudai sureagavo įspėdamas, kad toks visuotinis draudimas pastūmės vaikus link „mažiau saugių paslaugų“.
K. Starmeris teigė, kad vyriausybė „imasi veiksmų“ dėl žaidimų paslaugų ir tiesioginių transliacijų platformų, kurios leidžia nepažįstamiems asmenims susisiekti su vaikais.
„Ar yra situacija ne interneto pasaulyje, kurioje leistumėte savo vaikui susipažinti su nepažįstamuoju? Suaugusiuoju, kurio nepažįstate? Ne. Todėl mes imamės veiksmų šiuo klausimu“, – sakė jis, nepateikdamas detalių.
Kanados kultūros ministras praėjusią savaitę pristatė teisės aktus, kurie uždraustų jaunesniems nei 16 metų vaikams turėti socialinių tinklų paskyras ir įpareigotų dirbtinio intelekto pokalbių robotų paslaugas riboti žalingo turinio kūrimą.
Siūlomas Skaitmeninės saugos įstatymas paverčia Kanadą viena iš daugelio šalių, kovojančių su socialinių tinklų platformomis dėl susirūpinimo žala vaikams.
Indonezija savo socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų vartotojams pradėjo taikyti kovą, o kelios Europos vyriausybės paskelbė apie norą imtis panašių veiksmų.
„Moralinė atsakomybė“
JK vyriausybės konsultacijos šiuo klausimu, pasibaigusios gegužės pabaigoje, sulaukė apie 116 tūkst. atsakymų, tapdamos antruoju pagal dydį kada nors gautu atsakymų skaičiumi.
Daugiau nei 83 proc. atsakymus pateikusių tėvų teigė, kad socialinių tinklų keliama rizika vaikams nusveria naudą, o 91 proc. pritarė minimaliam 16 metų amžiaus cenzui.
JK pranešimas pasirodė praėjus savaitei po to, kai vyriausybė pareiškė, kad technologijų milžinės privalo užkirsti kelią vaikams JK siųsti ir gauti nuogų nuotraukų savo įrenginiais.
JK vidaus reikalų ministerija nurodė, kad suteikia tokioms bendrovėms kaip „Apple“ ir „Google“ tris mėnesius saugos funkcijoms įdiegti, kad vaikai negalėtų daryti ir peržiūrėti nuogų nuotraukų telefonuose bei planšetiniuose kompiuteriuose.
Jei jos to nepadarys, vyriausybė įves teisės aktus, verčiančius jas aktyvuoti šią technologiją, įspėjo ministerija.
K. Starmerio centro kairės Leiboristų vyriausybė teigė, kad technologijų bendrovės turi „moralinę atsakomybę“ „apsaugoti vaikus nuo prievartos, išnaudojimo ir sekstortijos“.
Įstatymo pakeitimas neleistų vaikams pasiekti pornografijos, kartu apsunkinant vaikų išnaudotojų galimybes taikytis į vaikus, teigė vyriausybė.
Remiantis vyriausybės cituojama labdaros organizacijos „Internet Watch Foundation“ analize, 91 proc. 2024 metais užregistruotų pranešimų apie seksualinį vaikų išnaudojimą internete sudarė pačių vaikų sukurtas turinys.
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