Steigiamas Suomijos įlankos povandeninės infrastruktūros stebėjimo centras

2026-01-26 12:50
Marius Jakštas (ELTA)

Suomijos pasienio apsaugos tarnyba pirmadienį pranešė kartu su kitomis Baltijos jūros valstybėmis ir Europos Komisija (EK) steigia jūrų stebėjimo centrą, skirtą kritinės povandeninės infrastruktūros apsaugai Suomijos įlankoje, skelbia naujienų agentūra „Reuters“.

Steigiamas Suomijos įlankos povandeninės infrastruktūros stebėjimo centras / Asociatyvi Scanpix nuotr.

„Kompetentingos institucijos privalo turėti gebėjimus ir įgaliojimus įsikišti į situacijas, susidarančias teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje“, – teigiama tarnybos pranešime.

Kaip skelbta, nuo 2022 m., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Baltijos jūros regione fiksuota nemažai elektros kabelių, telekomunikacinių ryšių ir dujotiekių gedimų. Paskutinis toks incidentas įvyko Naujųjų Metų išvakarėse. Suomijos tarnybos tuomet sulaikė iš Sankt Peterburgo (Rusija) į Haifą (Izraelis) plaukusį 132 metrų ilgio krovininį laivą „Fitburg“, kurio inkaras, kaip įtarta, pažeidė Helsinkį ir Taliną jungiantį povandeninį telekomunikacijų kabelį.

Reaguodamas į šiuos incidentus, NATO aljansas padidino savo pajėgas Baltijos jūroje, kur dislokavo fregatas, lėktuvus ir jūrinius dronus.

