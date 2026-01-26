Steigiamas Suomijos įlankos povandeninės infrastruktūros stebėjimo centras

„Kompetentingos institucijos privalo turėti gebėjimus ir įgaliojimus įsikišti į situacijas, susidarančias teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje“, – teigiama tarnybos pranešime.
Kaip skelbta, nuo 2022 m., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Baltijos jūros regione fiksuota nemažai elektros kabelių, telekomunikacinių ryšių ir dujotiekių gedimų. Paskutinis toks incidentas įvyko Naujųjų Metų išvakarėse. Suomijos tarnybos tuomet sulaikė iš Sankt Peterburgo (Rusija) į Haifą (Izraelis) plaukusį 132 metrų ilgio krovininį laivą „Fitburg“, kurio inkaras, kaip įtarta, pažeidė Helsinkį ir Taliną jungiantį povandeninį telekomunikacijų kabelį.
Reaguodamas į šiuos incidentus, NATO aljansas padidino savo pajėgas Baltijos jūroje, kur dislokavo fregatas, lėktuvus ir jūrinius dronus.
