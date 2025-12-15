Streikuoja Luvro darbuotojai, muziejus uždarytas

„Mes uždaryti“, – pirmadienio rytą lankytojams pasakė vienas apsaugos darbuotojas. Jo žodžius girdėjo naujienų agentūros AFP žurnalistas.
„Sugrįžkite po kelių valandų“, – pridūrė apsaugininkas.
Luvro muziejaus darbuotojai pirmadienį pradėjo rotacinį streiką, reikalaudami papildomo personalo ir priemonių, skirtų išspręsti perpildytų patalpų problemą.
Iki šiol buvo neaišku, ar dėl streiko bus uždarytas lankomiausias pasaulyje muziejus.
Streikas dar labiau padidino Luvro bėdas praėjus beveik dviem mėnesiams po to, kai jame buvo įvykdyta gėdinga vagystė, per kurią pavogta 87,7 mln. eurų vertės karūnos brangenybių.
