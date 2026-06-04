Iš šulinių lenda žmonės: policija tiria paslaptingus incidentus

Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip žmonės vidury nakties lipa iš kanalizacijos sistemų visame mieste.
Praėjusią savaitę Brukline pranešta apie du tokius incidentus, užfiksuotus stebėjimo kamerų, rašo „USA Today“.
Apie pirmąjį incidentą pranešta ketvirtadienio vakarą, o apie kitą – penktadienį, apie 1 val. nakties.
„Niujorko policijos departamentas, siekdamas įsitikinti, kad visuomenei nekyla grėsmės, į kanalizacijos sistemą pasiuntė savo aukštos kvalifikacijos gelbėjimo tarnybų skyriaus pareigūnus, kad įsitikintų, jog asmenys nepaliko nieko kenksmingo – nieko nerasta“, – pirmadienį „NBC“ teigė Niujorko policijos departamentas.
„Miesto Aplinkos apsaugos departamentas, kuris yra atsakingas už sistemą, taip pat nuvyko ir, panašu, neaptiko jokios žalos kanalizacijos sistemos įrangai“, – priduriama pranešime.
Aukšto rango teisėsaugos pareigūnas „NBC“ sakė, kad viena iš tyrėjų svarstomų teorijų yra ta, jog užfiksuoti asmenys „ieško vertingų daiktų, kurie patenka į kanalizaciją“.
Dėl incidentų niekas nebuvo suimtas, o tyrimas tęsiamas, „USA Today“ pranešė policija.
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