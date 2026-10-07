 Švedija dislokuos „Patriot“ sistemas Lenkijoje

Švedija dislokuos „Patriot“ sistemas Lenkijoje

2026-10-07 16:43
Marius Jakštas (ELTA)

Švedija dislokuos oro gynybos sistemas „Patriot“, kad apsaugotų rytų Lenkijos oro uoste esantį NATO logistikos centrą nuo Rusijos keliamos grėsmės, antradienį paskelbė Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas.

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<span>Švedija dislokuos „Patriot“ sistemas Lenkijoje</span>
Švedija dislokuos „Patriot“ sistemas Lenkijoje / Scanpix nuotr.

Per spaudos konferenciją jis sakė, kad Švedijos ginkluotosios pajėgos saugos šį centrą ir taip padės užtikrinti, kad su Rusijos agresija kovojančią Ukrainą pasiektų gyvybiškai svarbios karinės siuntos.

Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT pranešė, kad kartu su „Patriot“ sistemomis Švedija į Lenkiją nusiųs apie 100 karių.

Vėliau antradienį Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas naujienų agentūrai PAP patvirtino, kad nuo gruodžio Švedijos kariai perims oro erdvės virš Žešuvo-Jasionkos oro uosto apsaugą. Jie bus dislokuoti vykdant NATO paramos Ukrainai misiją NSATU.

W. Kosiniakas-Kamyszas padėkojo Švedijos ginkluotosioms pajėgoms ir vyriausybei, taip pat gynybos ministrui Palui Jonsonui, kuris, pasak Lenkijos ministro, asmeniškai prisidėjo prie šios paramos užtikrinimo.

Lenkijos gynybos ministras taip pat paminėjo Švedijos naikintuvus JAS 39 „Gripen“, kurie nuo spalio pradžios vykdo kovinį budėjimą Lenkijos oro erdvėje.

„Švedai yra puikūs ir patikimi sąjungininkai“, – pridūrė jis.

Šiuo metu Žešuvo-Jasionkos oro uostą, kuris yra į Ukrainą siunčiamos Vakarų paramos logistikos centras, saugo dvi Nyderlandų „Patriot“ baterijos.

Rugsėjį Lenkijos gynybos ministras, neįvardydamas konkrečios šalies, paskelbė, kad NATO „Patriot“ oro gynybos sistemomis saugos oro erdvę virš šio oro uosto ir 2027 m.

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