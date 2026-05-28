 Švedija padovanos Ukrainai šešioliką naikintuvų

Švedija padovanos Ukrainai šešioliką naikintuvų

2026-05-28 14:42
BNS inf.

Ukraina planuoja įsigyti iki 20 naujausio modelio naikintuvų „Gripen“, o Švedija padovanos 16 senesnių šio tipo orlaivių, ketvirtadienį pranešė švedų vyriausybė.

<span>Švedija padovanos Ukrainai šešioliką naikintuvų</span>
Švedija padovanos Ukrainai šešioliką naikintuvų / Scanpix nuotr.

Pirmasis naikintuvas „Gripen E“, kuriam Ukraina planuoja skirti 2,5 mlrd. eurų iš ES paskolos, bus pristatytas nuo 2030 metų, žurnalistams sakė ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas.

Pasak U. Kristerssono, 16 dovanotų orlaivių bus pristatyti 2027 metų pradžioje.

Apie tai paskelbta Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui atvykus į Švediją.

V. Zelenskis ir U. Kristerssonas susitiko oro pajėgų bazėje Upsaloje, esančioje maždaug už 70 km į šiaurę nuo Stokholmo.

Šalys 2025 metų spalį pasirašė ketinimų protokolą dėl 100–150 „Gripen E“ lėktuvų pardavimo Kyjivui.

Ketinimų protokolas nebuvo įpareigojantis, jame nebuvo nurodytos konkrečios datos, tačiau U. Kristerssonas tuomet sakė, kad pirmieji lėktuvai Ukrainai galėtų būti pristatyti „per trejus metus“, jei viskas vyktų pagal planą.

„Gripen“ yra vienas iš mūsų kariuomenės prioritetų“, – pernai spalį sakė V. Zelenskis.

Švedija anksčiau sustabdė planus siųsti naikintuvus „Gripen“ į Ukrainą – po to, kai šalys partnerės paprašė pirmenybę teikti amerikietiškiems F-16.

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