Šveicarijos rinkėjai atmetė prieštaringą pasiūlymą riboti imigraciją

Tai rodo „gfs.bern“ instituto duomenys, paskelbti netrukus po balsavimo apylinkių uždarymo 12 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku. Apie 55 proc. rinkėjų pasisakė prieš iniciatyvą, dėl kurios anksčiau buvo įspėjama apie galimą „chaosą“ ir pražūtingas pasekmes Šveicarijos ekonomikai bei santykiams su Europos Sąjunga (ES).
„Esame labai palengvėję ir laimingi. Tai svarbus rezultatas mūsų šaliai ir mūsų santykiams su ES“, – visuomeniniam transliuotojui RTS sakė darbdavių organizacijos „economiesuisse“ direktorė Monika Ruhl (Monika Rul).
Viešosios nuomonės apklausos rodė, kad balsavimas, vykęs pagal Šveicarijos tiesioginės demokratijos sistemą, bus įtemptas.
Įtampa buvo ypač išaugusi dėl kraštutinės dešiniosios Šveicarijos liaudies partijos (SVP) pateiktos iniciatyvos „Ne Šveicarijai su 10 milijonų gyventojų!“.
Šiuo pasiūlymu siekiama priemonių, kurios neleistų turtingos Alpių valstybės gyventojų skaičiui, šiuo metu siekiančiam 9,1 mln., iki 2050 metų viršyti 10 mln. ribos.
„Turi būti nustatyta riba“, – sekmadienio rytą prie balsavimo apylinkės Berne naujienų agentūrai AFP sakė pensininkas Gillesas Hirtas (Gilsas Hirtas), lygindamas situaciją Šveicarijoje su laivu.
„Jei jis skirtas 150 žmonių, o jūs įlaipinate 250, jis tampa per mažas. Jei įlaipinsite 350, jis nuskęs“, – teigė jis.
Šalyje, kurioje užsieniečiai sudaro daugiau nei ketvirtadalį gyventojų, šis pasiūlymas, jei būtų priimtas, smarkiai pristabdytų imigraciją.
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