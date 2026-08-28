Tailandas: „probleminiai“ turistai gali būti išsiųsti iš šalies

Pokyčiai įsigaliojo vyriausybei vis daugiau dėmesio skiriant į šią Pietryčių Azijos šalį atvykstančių turistų elgesiui. Tailando paplūdimiai ir kultūra kasmet pritraukia dešimtis milijonų turistų.
„Probleminiai užsienio turistai ar darbuotojai, kurie pažeidžia įstatymus, privalo išvykti“, – vėlyvą ketvirtadienio vakarą socialiniuose tinkluose pareiškė turizmo ministras Surasakas Phancharoenworakulas.
Ministro pareiškimas nuskambėjo prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, nustatančioms, kokiais atvejais už tam tikrus nusikaltimus nuteisti ir bausmes atlikę užsieniečiai gali būti deportuoti iš Tailando.
Tarp tokių pažeidimų – pasilikimas šalyje pasibaigus vizos galiojimo laikui, neteisėtas darbas ar verslo vykdymas, dokumentų klastojimas ar suklastotų dokumentų naudojimas, taip pat bet kokie kiti nusikaltimai, už kuriuos gresia ilgesnė nei penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Pareigūnų teigimu, ministro pirmininko Anutino Charnvirakulo vyriausybės liepą patvirtintomis priemonėmis siekiama „apsaugoti Tailando kultūrines vertybes“.
Anksčiau sprendimai dėl deportacijos daugiausia būdavo priimami individualiai įvertinus kiekvieną atvejį.
„Tailandas laikosi politikos, kuria skatinama priimti užsieniečius, atvykstančius keliauti, dirbti ir užsiimti verslu. Tačiau nustatyta, kad kai kurie užsieniečiai nesilaiko įstatymų“, – teigiama šalies oficialiajame leidinyje „Royal Gazette“ paskelbtose naujose taisyklėse.
S. Phancharoenworakulas teigė, kad naujosiomis taisyklėmis siekiama kovoti su viešąją tvarką trikdančiais „žemos kokybės užsieniečiais“.
Gegužę Tailandas paskelbė perpus – nuo 60 iki 30 dienų – trumpinantis laikotarpį, kurį daugumos šalių turistai gali būti šalyje be vizos.
Toks sprendimas priimtas po virtinės didelio atgarsio sulaukusių užsieniečių sulaikymų dėl nusikaltimų, susijusių su narkotikais, prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais ir neteisėto verslo, pavyzdžiui, viešbučių bei mokyklų, valdymo.
Keli vėliau įvykę incidentai šalyje įplieskė viešas diskusijas.
Liepą Italijos ambasadai teko atsiprašinėti internete plačiai paplitus vaizdo įrašui, kuriame grupė italų studentų triukšmavo ir nemandagiai elgėsi traukinyje Bankoke.
Gegužę pareigūnai deportavo Ispanijos ir Peru piliečius, kai pora buvo užklupta užsiimanti seksu viešoje vietoje. Pagal Tailando įstatymus toks elgesys gali būti laikomas viešojo padorumo pažeidimu.
Tačiau ekspertai perspėja, kad Tailandas turi pasirūpinti, jog griežtesnė kontrolė nekenktų turizmui, nuo kurio šalis yra priklausoma. Turizmo sektoriui tenka 13 proc. Tailando bendrojo vidaus produkto (BVP).
Vyriausybės duomenimis, 2026 m. Tailandas prognozuoja sulaukti apie 33,5 mln. užsienio turistų, palyginti su beveik 33 mln. 2025-aisiais.
Naujausiais duomenimis, nuo metų pradžios Tailandas sulaukė 18 mln. užsienio turistų, tačiau jų atvyko 3 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
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