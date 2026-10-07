Tarptautinė energetikos agentūra pasirengusi prireikus išleisti daugiau naftos atsargų

TEA valstybės narės vis dar turi gausias žaliavinės naftos ir perdirbtų naftos produktų atsargas ir yra „pasirengusios išleisti į rinką daugiau šių atsargų, jei ir kai to prireiks“, – pareiškime pažymėjo agentūros direktorius Fatihas Birolis.
Didžiojo septyneto (G7) šalys, suderinusios veiksmus su TEA, praėjusį penktadienį susitarė nedelsiant išleisti į rinką 100 mln. barelių dyzelino ir žaliavinės naftos, siekdamos sušvelninti pasaulines energijos tiekimo problemas, kurias sukėlė JAV ir Irano karo pasekmės.
Nors žaliavinės naftos gabenimas per Hormuzo sąsiaurį pastaruoju metu atsigavo, dėl regiono naftos perdirbimo gamyklų, taip pat Rusijos naftos perdirbimo gamyklų patirtos žalos atsirado tam tikrų perdirbtų produktų, pavyzdžiui, dyzelino, trūkumas.
„TEA narės taip pat pritarė tam, kad, atsižvelgiant į dabartinę ribotą pasiūlą dyzelino rinkose, pirmenybė, kiek įmanoma, būtų teikiama dyzelino atsargų išleidimui“, – teigė F. Birolis savo pareiškime.
TEA šeštadienį pranešė, kad agentūros valstybės narės iš strateginių atsargų jau išleido 325 mln. barelių iš kovo mėnesį pažadėtų 400 mln. barelių naftos ir naftos produktų.
F. Birolis teigė, kad TEA valstybės narės vis dar turi dideles viešąsias nepaprastosios padėties naftos atsargas, kurių apimtis yra lygi maždaug 1,1 mlrd. barelių, įskaitant daugiau nei 200 mln. barelių dyzelino.
Pastaruoju metu ėmė didėti susirūpinimas dėl išgautos naftos atsargų lygio.
Saudo Arabijos naftos milžinės „Saudi Aramco“ generalinis direktorius Aminas Nasseras (Aminas Naseras) pirmadienį teigė, kad pasaulinės išgautos naftos atsargos dėl JAV ir Irano konflikto yra „bauginančiai mažos“.
A. Nasseras įspėjo neatsižvelgti į bendrus atsargų skaičius, aiškindamas, kad iš jų prieinama „mažiau nei 10 procentų“.
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