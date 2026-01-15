 Tarptautinė kompiuterių rinka pernai augo beveik dešimtadaliu

Tarptautinė kompiuterių rinka pernai augo beveik dešimtadaliu

2026-01-15 12:19
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Tarptautinė asmeninių kompiuterių rinka 2025-aisiais, palygintu su 2024 metais, išaugo 8,1 proc. iki apytikriai 284,7 mln. įrenginių, skelbia rinkos tyrimų kompanija „International Data Corporation“ (IDC).

Tarptautinė kompiuterių rinka pernai augo beveik dešimtadaliu
Tarptautinė kompiuterių rinka pernai augo beveik dešimtadaliu / Asociatyvi Pixabay nuotr.

„Windows 10“ palaikymo pabaiga sukėlė naujesnės operacijų sistemos paklausos šuolį, rinkai įtakos turėjo ir susirūpinimas dėl JAV importo muitų didinimo, o ją slėgė geopolitinių permainų sukeltas ekonominis neapibrėžtumas, pažymi IDC.

Rinkos lyderių sąrašas pernai nepakito.

„Lenovo“ kompiuterių pardavimus išaugino 14,5 proc. iki 70,8 mln. (24,9 proc. rinkos), HP – 8,4 proc. iki 57,7 mln. (20,2 proc.), „Dell Technologies“ – 5,2 proc. iki 41,1 mln. (14,4 proc.), „Apple“ – 11,1 proc. iki 25,6 mln. (9,0 proc.), „Asus“ – 13,4 proc. iki 20,5 mln. (7,2 proc.).

Kiti gamintojai pasidalijo 24,3 proc. rinkos, pardavimus padidinę 1,4 procento.

Per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius pasaulyje nupirkta 76,4 mln. kompiuterių – 9,6 proc. daugiau nei prieš metus.

Šiame straipsnyje:
pasaulinė kompiuterių rinka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų