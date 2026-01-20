Tarptautinis turizmas pernai pasiekė rekordines apimtis

Jos duomenimis, tarptautinių turistų skaičius praėjusiais metais siekė 1,52 mlrd., buvo 4 proc. solidesnis nei 2024-aisiais, kai buvo viršytas ikipandeminių 2019 metų lygis.
„Kelionių paklausa išliko didelė visus 2025 metus, nepaisant išaugusių kainų turizmo paslaugų sektoriuje ir neapibrėžtumo dėl geopolitinės įtampos“, – pranešime cituojama teigė Madride įsikūrusios organizacijos generalinė sekretorė Shaikha Alnuwais (Šaika Alnuvais).
„Tikimės, kad ši teigiama tendencija tęsis ir 2026-aisiais, nes pasaulio ekonomika turėtų išlikti stabili, o kryptys, kurios vis dar atsilieka nuo ikipandeminio lygio, visiškai atsigaus“, – pridūrė ji.
Afrikos šalys pernai sulaukė 81 mln. tarptautinių keliautojų – 8 proc. daugiau nei užpernai, o ypač gerus rezultatus pademonstravo Marokas ir Tunisas.
Azijos ir Ramiojo vandenyno regione turistų iš užsienio padaugėjo 6 proc. iki 331 mln., o tai atitinka maždaug 91 proc. ikipandeminio lygio.
Europa, populiariausias tarptautinio turizmo traukos centras pasaulyje, 2025-aisiais pritraukė 793 mln. tarptautinių keliautojų – 4 proc. daugiau nei ankstesniais metais ir 6 proc. daugiau nei paskutiniais metais prieš pandemiją, paralyžiavusią keliones.
Naujausi komentarai