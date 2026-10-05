TBT dėl moterų persekiojimo išdavė dviejų Talibano ministrų arešto orderius

TBT ikiteisminio tyrimo kolegija pirmadienį pareiškė, kad yra „pakankamas pagrindas“ manyti, jog švietimo ministras Habibullah Agha ir aukštojo mokslo ministras Mohammadas Nadimas yra atsakingi už nusikaltimus žmoniškumui dėl persekiojimo lyties pagrindu.
Šie nusikaltimai nukreipti „prieš mergaites, moteris ir kitus asmenis, kurie nepaklūsta Talibano politikai dėl lytinės tapatybės“.
Teismo duomenimis, arešto orderiai buvo išduoti dar 2025 m. rugsėjo 9 d., tačiau iki šiol buvo laikomi paslaptyje.
Dėl moterų diskriminacijos arešto orderiai taip pat išduoti Talibano lyderiui Haibatullah Akhundzadai ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Abdul Hakimui Hakkani.
H. Agha ir M. Nadimas yra artimi H. Akhundzados bendražygiai ir atlieka svarbų vaidmenį išlaikant draudimą mergaitėms mokytis.
Afganistane mergaitėms neleidžiama lankyti vidurinių mokyklų, be to, joms uždrausta siekti aukštojo išsilavinimo.
Tuo tarpu JT Žmogaus teisių taryba paragino Talibano vyriausybę nutraukti visas praktikas, ribojančias pagrindines mergaičių ir moterų laisves.
Atitinkamą rezoliuciją pirmadienį vienbalsiai priėmė visos 47 tarybos narės. Ją pateikė 37 Europos šalys, Kanada ir Čilė.
Rezoliucijoje teigiama, kad Afganistane institucionalizuota „diskriminacijos, segregacijos ir žmogaus orumo nepaisymo sistema“. Tokia padėtis esą yra „nepakeliama ir nepateisinama“ ir turi „sukrėsti žmonijos sąžinę“.
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