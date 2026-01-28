TBT pirmininkė įspėja apie kylančią grėsmę pasaulinei teisinei santvarkai

Ceremonijoje, skirtoje TBT teisminių metų pradžiai, Tomoko Akane pareiškė, kad tarptautinis teisingumas išgyvena „neeilinį momentą“.
„TBT, kaip ir kitos teisminės institucijos visame pasaulyje, susiduria su dideliu spaudimu, prievartos priemonėmis ir bandymais pakenkti jų funkcionavimui“, – sakė ji.
T. Akane pridūrė, kad vertybės ir prielaidos, kurias laikėme savaime suprantamomis, taip pat pati teisinės valstybės sąvoka yra nuolat kvestionuojamos ir ginčijamos.
TBT šiuo metu išgyvena patį sudėtingiausią laikotarpį savo istorijoje.
Jungtinės Valstijos, įpykusios dėl arešto orderių Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, paskelbė sankcijas TBT aukščiausio rango pareigūnams, įskaitant teisėjus.
Šie veiksmai apsunkino Teismo galimybes veikti ir paveikė sankcionuotų asmenų gyvenimus.
Be to, Rusija, keršydama už prezidento Vladimiro Putino arešto orderį dėl karo Ukrainoje, skyrė laisvės atėmimo bausmes TBT pareigūnams.
„Dabar labiau nei bet kada turime grįžti prie pagrindinių idėjų, kuriomis remiamės, teisingumo ir žmogiškumo vertybių, peržengiančių sienas“, – teigė T. Akane.
Pirmininkė atskleidė, kad teismas išdavė daugybę kitų arešto orderių, nors jie dar nebuvo viešai paskelbti.
Hagoje įsikūrusi institucija teisia asmenis, įtariamus karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmogiškumui.
Pirmadienį TBT pranešė apie svarbų žingsnį vienoje iš garsiausių savo bylų.
Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte vasario 23 dieną stos prieš teismą vadinamajame kaltinimų patvirtinimo posėdyje, teisėjams pripažinus jį tinkamu dalyvauti procese.
