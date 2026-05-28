TEA vadovas: karas Artimuosiuose Rytuose keičia šalių energetikos strategijas

„Išgyvename didžiausią energetinio saugumo krizę, su kuria pasaulis kada nors susidūrė, ir manau, kad tai pakeis investicijų strategijas visame pasaulyje, panašiai kaip didieji pokyčiai, kuriuos energetikos pasaulis patyrė po aštuntojo praėjusio amžiaus dešimtmečio naftos šoko“, – sakė TEA vykdantysis direktorius Fatihas Birolis.
„Jau matome, kaip tiek išgaunančios, tiek ir vartojančios šalys deda vis daugiau pastangų diversifikuoti prekybos maršrutus ir energijos šaltinius. Viena vertus, plėtojant naujus dujotiekius ir kitą tiekimo infrastruktūrą, kita vertus, vis labiau naudojant vidaus išteklius“, – TEA parengtoje „Pasaulio energetikos investicijų“ ataskaitoje cituojamas F. Birolis.
TEA skaičiuoja, kad šiais metais pasaulinės investicijos į energetiką sieks 3,4 trln. JAV dolerių – šiek tiek daugiau nei praėjusiais metais, o apie 2,2 trln. JAV dolerių bus skirta elektros tinklams, energijos saugojimui, mažai teršalų išskiriančiam kurui, branduolinei energetikai, atsinaujinantiems energijos šaltiniams, energijos vartojimo efektyvumui didinti ir elektrifikacijai.
Be to, prognozuojama, kad apie 1,2 trln. JAV dolerių bus investuota į naftą, gamtines dujas ir anglį.
Vis dėlto numatoma, kad šiemet investicijos į naftą mažės trečius metus iš eilės ir, nepaisant kylančių žalios naftos kainų, nukris žemiau 500 mlrd. JAV dolerių ribos. Tai lemia neaiškumas dėl to, kiek laiko naftos kainos išliks aukštos, kiek truks projektų įgyvendinimas, kiek truks tiekimo apribojimai, kiek dar trauksis jūrinių naftos gavybos platformų rinka, kas riboja trumpalaikes investicijas už Artimųjų Rytų ribų.
Tuo metu, priešingai, investicijos į gamtines dujas, kaip teigia TEA, „turėtų išaugti iki 330 mlrd. JAV dolerių – aukščiausio lygio per dešimtmetį – dėl naujų SGD eksporto projektų, ypač Jungtinėse Valstijose ir Katare“.
Tuo metu naftą importuojančios šalys vis labiau pasikliauja vidiniais energijos šaltiniais, ypač atsinaujinančiais, branduoline energija ir anglimi, teigiama ataskaitoje.
TEA skaičiuoja, kad investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius šiais metais turėtų siekti apie 665 mlrd. JAV dolerių, įskaitant 365 mlrd. JAV dolerių vien saulės energijai.
Investicijos į branduolinę energiją turėtų viršyti 80 mlrd. JAV dolerių per metus, o investicijos į anglį turėtų siekti 180 mlrd. JAV dolerių, kas yra didžiausias rodiklis per pastarųjų dešimt metų, teigiama ataskaitoje.
Viena Kinijai teks beveik 70 proc. pasaulinių išlaidų anglies tiekimui, o kai kurios Azijos šalys gali siekti pratęsti esamų anglimi kūrenamų elektrinių veiklą, kad sustiprintų savo energetinį saugumą.
TEA teigimu, investicijos į elektros energijos tiekimą ir infrastruktūrą 2026 metais turėtų siekti beveik 1,6 trln. JAV dolerių, iš kurių apie 550 mlrd. JAV dolerių bus skirta elektros tinklams, o investicijos į elektros kaupiklius turėtų viršyti 100 mlrd. JAV dolerių.
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