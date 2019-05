Th. May paskutinis bandymas gelbėti „Brexit“ susitarimą atrodo pasmerktas žlugti

Britų ministrės pirmininkės Theresos May (Terezos Mei) paskutinis bandymas gelbėti savo susitarimą su Europos Sąjunga dėl Jungtinės Karalystės išstojimo atrodo pasmerktas, nes „Brexit“ remiantys konservatoriai ir opozicinė Leiboristų partija jį atmetė.

Th. May trečiadienį tikriausiai laukia intensyvi „Klausimų ministrui pirmininkui“ sesija parlamente – likus dienai iki Britanijos balsavimo Europos rinkimuose, kuriuose ji, prieš trejus metus referendume nusprendusi išstoti iš bloko, neplanavo dalyvauti.

Antradienį ministrė pirmininkė pažadėjo suteikti įstatymų leidėjams galimybę balsuoti dėl antro „Brexit“ referendumo organizavimo ir pateikė kitų pasiūlymų, kuriais, kaip ji tikėjosi, būtų galima išspręsti „Brexit“ krizę.

Parlamentarai jos pasiektą „Brexit“ susitarimą jau yra atmetę tris kartus.

Th. May yra pažadėjusi netrukus po to, kai jos suformuluotos priemonės kito mėnesio pradžioje bus pateiktos balsavimui, trauktis iš posto, nesvarbu, kokie bus balsavimo rezultatai.

Antradienį kreipdamasi per televiziją ji pažadėjo suteikti įstatymų leidėjams šansą paskirti patvirtinamąjį referendumą dėl bet kokios „Brexit“ versijos, kurią jie galiausiai patvirtins artimiausiomis savaitėmis ar mėnesiais.

„Pripažįstu tikras ir nuoširdžias (Bendruomenių) Rūmų emocijas šiuo svarbiu klausimu“, – sakė ji.

Minima priemonė yra svarbus pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos reikalavimas, bet jai kategoriškai nepritaria „Brexit“ remiantys konservatoriai, kurių balsų Th. May taip pat reikia, jei ji nori prastumti susitarimą.

„Demokratijos klausimas“

Pasiūlymą Th. May pateikė Britanijai rengiantis ketvirtadienį balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Viešosios nuomonės tyrimų agentūros „YouGov“ apklausa parodė, kad dvi pagrindinės partijos pagal populiarumą atsilieka nuo naujos „Brexit“ partijos ir proeuropietiškų liberalų demokratų.

„Dabar tai reiškia daug daugiau nei išstojimą iš Europos Sąjungos. Tai reiškia didesnį, fundamentalesnį demokratijos klausimą“, – antradienį per paskutinį mitingą šalininkams sakė „Brexit“ partijos lyderis Nigelas Farage'as (Naidželas Faradžas).

„Jei ketvirtadienį užtikrintai laimėsime, panaikinsime bet kokią galimybę parlamentui primesti mums antrą referendumą, nes jie žino, kad pralaimės!“ – džiūgaujančiai miniai pareiškė jis.

Trečiadienį N. Farage'as dalyvaus debatuose su liberalų demokratų lyderiu Vince'u Cable'u (Vinsu Keiblu).

„Balsas už liberalus demokratus yra balsas už tarptautinę, išorėn žvelgiančią Britaniją. Balsas už liberalus demokratus yra balsas „Brexit“ sustabdyti“ – per partijos susirinkimą sakė V. Cable'as.

Nedviprasmiškas šios partijos nepritarimas „Brexit“, regis, patinka narystę ES remiantiems rinkėjams, kurie paprastai balsuotų už leiboristus ir konservatorius.

„Paskutinė proga“

Th. May sakė, kad jos pasiūlymai yra šio parlamento „paskutinė proga“ išeiti iš politinės aklavietės, kuri jau privertė atidėti „Brexit“, iš pradžių planuotą kovo 29 dieną, ir sukėlė didžiulį visuomenės pasipiktinimą.

Ministrė pirmininkė pasiūlymus pavadino „nauju „Brexit“ susitarimu“, kurį Britanija dabar turi vieningai palaikyti.

Vyriausybė siekia, kad šiam įstatymo projektui būtų pritarta iki liepos 20-ąją prasidėsiančių parlamento vasaros atostogų. Tai sudarytų sąlygas Britanijai išstoti iš ES liepos pabaigoje, jei parlamentarai atmestų pakartotinio referendumo galimybę.

Kitu atveju procesas galėtų užtrukti iki spalio 31-osios – ES nustatyto termino – ar dar ilgiau, jei bloko lyderiai sutiktų su dar vienu atidėjimu.

„Dauguma parlamentarų sako norintys įgyvendinti referendumo rezultatą. Taigi, galvoju, kad mums reikia padėti jiems rasti būdą. Ir manau, kad dabar tai paskutinė proga tai padaryti“, – sakė Th. May.

Th. May išdėstė 10 paskatų, turinčių atsirasti naujame „Brexit“ įstatymo projekte, kuris balsavimui turėtų būti pateiktas birželio 3 dieną prasidėsiančią savaitę. Tarp šių paskatų yra laikina muitų sąjunga ir Europos darbuotojų teisių išsaugojimas.

Tai svarbūs leiboristų reikalavimai, bet ministrei pirmininkei nepavyko jų patraukti savo pusėn.

„Negalime paremti šio įstatymo projekto, nes iš esmės tai perfrazavimas to, kas buvo aptarta anksčiau“, – sakė leiboristų lyderis Jeremy Corbynas (Džeremis Korbinas).

Be to, Th. May pasiūlymai gali tik sustiprinti „Brexit“ remiančių jos pačios Konservatorių partijos narių pasipriešinimą.

Buvęs užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas), realiausias pretendentas pakeisti Th. May lyderio poste, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad neparems naujausios susitarimo versijos, nors praėjusį kartą, kai jis buvo pateiktas parlamentui, balsavo „už“.

„Įstatymo projektas tiesiogiai prieštarauja mūsų manifestui, ir aš už jį nebalsuosiu. Galime ir privalome padaryti geriau ir įgyvendinti tai, už ką balsavo žmonės“, – sakė jis, atmesdamas bet kokios muitų sąjungos ar antro referendumo idėjas.

„Beviltiška, apsigavusi, pasmerkta“

Praėjęs balsavimas dėl „Brexit“ susitarimo, įvykęs kovo mėnesį, buvo pats atkakliausias: ministrė pirmininkė pralaimėjo 58 balsais 650 vietų Bendruomenių Rūmuose.

Tačiau dauguma analitikų ir britų laikraščių vis tiek neprognozuoja, kad Th. May šį kartą laimės.

„May paskutinis bandymas užsitikrinti paramą žlunga parlamentarams atmetant „naują“ „Brexit“ susitarimą“, – skelbė kairiosios pakraipos dienraštis „The Guardian“.

„Toriai atmeta paskutinį May bandymą dėl „Brexit“ susitarimo“, – rašė „The Times“. Euroskeptiškas „The Daily Telegraph“ suformulavo dar tiesmukiau: „Beviltiška, apsigavusi, pasmerkta.“

Balsavimas rengiamas įsisiūbavus varžyboms dėl to, kas ją pakeis partijos lyderio poste.

Th. May perspėjo euroskeptikus savo partijoje, kad jos paskutinio pasiūlymo atmetimas galėtų galutinai pasmerkti „Brexit“.

Šis kompromisinis sprendimas „yra praktiškas“, sakė Th. May ir pridūrė: „Tai atsakinga. Tai įgyvendinama. Ir šią akimirką tai slysta mums iš rankų.“