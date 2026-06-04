Tokios kaitros birželį dar nebuvo – termometrai kaito iki 43 laipsnių

Ispaniją apėmė alinantis karštis – po didžiausios dienos kaitros termometrai vis dar rodo 35 laipsnius.
Ši kaitra ispanus aplankė gerokai anksčiau nei įprasta. Įprastai pirmomis birželio dienomis temperatūra nesiekė 30 laipsnių, todėl meteorologijos agentūra net paskelbė geltoną pavojaus signalą. Žmonės skatinami likti vėsiuose namuose ar slėptis šešėlyje.
Almerijos ir Malagos pakrantėse temperatūra šoktelėjo net šiek tiek virš 40 laipsnių, tad paplūdimiuose būti be skėčio, be abejonės, yra pavojinga sveikatai.
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„Toks karštis, kad net sunku vaikščioti gatvėmis“, – komentavo vietos gyventojas.
Kavinės ir restoranai lauko terasose pučia gaivinančią vandens dulksną. Kitaip valgyti lauke būtų beveik neįmanoma. Tiesa, net ir dulksna gelbėja menkai, todėl lankytojų – nedaug.
Vidurdienį Ispanijoje pasiekti karščio rekordai – užfiksuota 43 laipsniai šilumos.
„Nieko neįmanoma daryti, niekaip negaliu išeiti į lauką su dviejų metų anūku. Nepakeliamas, neįmanomas karštis“, – neslėpė ispanė.
„Kai vakar patikrinau, kokia rytoj bus temperatūra, negalėjau patikėti. Teko atidėti, ką planavau veikti lauke, nes dieną toks karštis, jog verčia iš kojų“, – sakė vyras.
Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja nebūti lauke iki 20 valandos. Tiesa, ir karščiai greitai atlėgti nežada.
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