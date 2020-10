TOTA užregistravo 44 užsikrėtimus COVID-19 skrydžių metu, riziką palygino su žaibu

Tarptautinė oro transporto asociacija (TOTA) pranešė nuo šių metų pradžios užfiksavusi tik 44 užsikrėtimus naujuoju koronavirusu skrydžių metu, o per šį laikotarpį pasaulyje oro transportu pervežta 1,2 mlrd. keleivių.

Tai reiškia, kad koronavirusu SARS-CoV-2 lėktuve užsikrėtė vidutiniškai vienas iš 27 mln. keleivių.

„Mes manome, kad šie skaičiai – ypač vilčių teikiantys. Be to, didžioji dauguma užsikrėtimų užfiksuoti iki to laiko, kai skrydžių metu buvo pradėtos masiškai naudoti veido apsauginės priemonės“, – organizacijos pranešime cituojamas TOTA medicinos patarėjas Davidas Powellas (Deividas Pauelas).

TOTA mano, kad priemonės, kurių buvo imtasi siekiant apsisaugoti nuo COVID-19 plitimo oro transporte, yra efektyvios.

„Nors apie visišką saugumą kalbėti negalima, tačiau tik 44 atvejai 1,2 mlrd. leidžia tvirtinti, kad rizika pasigauti koronavirusą skrydžio metu priskiriama tai pačiai kategorijai kaip žaibo smūgis į lėktuvą“, – pabrėžė generalinis direktorius Alexandre'as de Juniacas (Aleksandras de Žunjakas).

Anksčiau TOTA ragino atšaukti ribojimus tarptautinėms oro kelionėms ir kaip alternatyvą įvesti keleivių tikrinimus dėl COVID-19 prieš skrydžius.