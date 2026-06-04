Trumpą supykdė „nepatriotiškas“ balsavimas Atstovų Rūmuose

Šis iš esmės simbolinis balsavimas įvyko „pačioje mano galutinių derybų dėl karo su Irano Islamo Respublika pabaigoje. Kas galėtų padaryti tokį nepatriotišką dalyką? Jie žino, kokioje stadijoje dabar yra derybos“, – savo platformoje „Truth Social“ skundėsi JAV prezidentas.
Akivaizdžiai nepaklusdami D. Trumpui, keturi daugumą turinčios jo Respublikonų partijos nariai trečiadienį prisijungė prie demokratų ir parėmė siūlymą apriboti JAV prezidento karinių veiksmų laisvę Irane. Siūlymas buvo priimtas 215 balsais prieš 208 ir dabar keliauja į Senatą.
Ši priemonė, kuriai galiausiai gali tekti susidurti su prezidento veto, buvo pirmasis atvejis nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios prieš tris mėnesius, kai respublikonų kontroliuojami Atstovų Rūmai patvirtino priemonę, kuria siekiama priversti D. Trumpą nutraukti karines operacijas prieš Teheraną.
Demokratai kaltina D. Trumpą Konstitucijos pažeidimu, nes jis vasario pabaigoje kartu su Izraeliu surengė smūgius Iranui be Kongreso leidimo.
Pagal Karo galių įstatymą prezidentai turi 60 dienų terminą gauti Kongreso pritarimą po to, kai į karo veiksmus įtraukia JAV pajėgas. Šis terminas baigėsi prieš kelias savaites, o demokratai teigia, kad D. Trumpas dabar pažeidžia įstatymą.
„(Demokratai – ELTA) mieliau rinktųsi mūsų šalies nesėkmę, nei man duotų dar vieną iš daugybės pergalių. Keturi respublikonai – tai jau visai kita kalba. Jie vaidina teisuolius! Jiems turėtų būti gėda“, – aiškino D. Trumpas.
Kaip rašė ELTA, Atstovų Rūmų priimta rezoliucija yra simbolinė ir tiesioginių pasekmių JAV politikai Irano atžvilgiu neturi, tačiau ji išryškina didėjantį politinį spaudimą D. Trumpui, ypač turint galvoje tai, kad iki kadencijos vidurio Kongreso rinkimų liko penki mėnesiai.
D. Trumpo karo strategijai dabar atvirai priešinasi ir vis daugiau respublikonų.
Šiuo metu kare su Iranu galioja paliaubos ir tebevyksta derybos dėl galimo pagrindų susitarimo, kuriuo būtų užbaigtas konfliktas. Nepaisant to, pastarosiomis dienomis abi šalys ne kartą surengė atakas viena prieš kitą.
Atstovų Rūmų rezoliuciją dar turi patvirtinti Senatas – kiti Kongreso rūmai. Net ir tuomet JAV prezidentas galėtų vetuoti abiejų rūmų priimtą rezoliuciją. Norint panaikinti tokį veto, reikėtų dviejų trečdalių balsų daugumos, kurią sutelkti beveik neįmanoma.
Maždaug prieš dvi savaites JAV Senatas nubalsavo už griežtesnę karo Irane priežiūrą. Daugumą užtikrinti tuomet padėjo keturi respublikonai, nusprendę nesilaikyti savo partijos linijos.
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