Trumpas akis į akį susitiko su Lenkijos prezidentu

JAV ir Lenkijos prezidentų susitikimas įvyko privačiai, be žiniasklaidos, patvirtino D. Trumpą lydėję JAV žurnalistai.
D. Trumpas trečiadienį taip pat surengė dvišales diskusijas su Egipto prezidentu Abdel Fattahu al Sisi (Abdel Fatahu Sisiu), NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute). Pranešama, kad ketvirtadienį D. Trumpas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Ačiū, pone prezidente @POTUS, už sėkmingą susitikimą“, – po derybų socialiniame tinkle „X“ parašė K. Nawrockis, įkeldamas savo nuotrauką su D. Trumpu.
K. Nawrockis vėliau Lenkijos dešiniojo sparno transliuotojui „TV Republika“ sakė, kad derybose daugiausia dėmesio skirta saugumui, JAV karių dislokavimui Lenkijoje, ekonominiams klausimams ir D. Trumpo siūlomai Taikos tarybai, turinčiai padėti spręsti pasaulinius konfliktus.
„Visų pirma, susitikime su prezidentu Donaldu Trumpu buvo kalbama apie saugumą, – teigė K. Nawrockis. –Tai natūralus klausimas, saugumo garantijų Lenkijai ir JAV karių buvimo mūsų šalyje patvirtinimas.“
„Taip pat kalbėjome apie ekonominę situaciją, apie G-20 (Didįjį dvidešimtuką). Susitikime buvo aptarti ir ateities planai“, – pridūrė jis.
D. Trumpas anksčiau pakvietė K. Nawrockį dalyvauti gruodį Majamyje, Floridoje, vyksiančiame G-20 viršūnių susitikime.
K. Nawrockis taip pat teigė, kad derybose buvo pakalbėta apie Taikos tarybą, prie kurios prisijungti buvo pakviesta ir Lenkija.
„Tai turbūt svarbiausia tema, kuri, neskaitant Grenlandijos, buvo aptarinėjama dažniausiai per daugybę dvišalių susitikimų ir diskusijų grupėse, kuriose dalyvavau Davose“, – pažymėjo jis.
Lenkų prezidentas teigė, kad Lenkijos dalyvavimas Taikos taryboje yra reikšmingas, tačiau pridūrė, kad „toks tarptautinis susitarimas turi būti patvirtintas laikantis visos konstitucinės procedūros“, ir ši pozicija, jo teigimu, buvo „priimta su supratimu“.
JAV administracijos atstovas trečiadienį pareiškė, kad prie Taikos tarybos sutiko prisijungti daugiau nei 30 valstybių lyderių.
K. Nawrockis pranešė, jog D. Trumpas dar kartą patvirtino savo ankstesnį įsipareigojimą, kad JAV nemažins savo karinio kontingento Lenkijoje.
„Tai reiškia, kad nėra jokių planų išvesti amerikiečių karius iš Lenkijos, – sakė K. Nawrockis. – Prezidentas Donaldas Trumpas pasakė: „Karoli, pone prezidente, tai, ką aptarėme, yra ilgalaikis ir nuolatinis (įsipareigojimas), nes Jungtinės Valstijos yra Lenkijos sąjungininkė.“ Tad tai akivaizdžiai yra gera žinia.“
K. Nawrockis toliau kalbėjo, kad JAV santykiai su Lenkija yra geresni nei su kai kuriomis kitomis Europos valstybėmis, taip pat ir dėl jo „asmeninių santykių“ su D. Trumpu.
Praėjusį kartą abu prezidentai akis į akį susitiko pernai spalį, kai K. Nawrockis lankėsi Baltuosiuose rūmuose.
