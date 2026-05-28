 Trumpas atnaujino ieškinį prieš „The Wall Street Journal“

Trumpas atnaujino ieškinį prieš „The Wall Street Journal“

2026-05-28 15:36
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Teisminis ginčas tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo ir leidinio „The Wall Street Journal“ (WSJ) pereina į kitą etapą. Po pirmosios   nesėkmės teisme balandį D. Trumpas trečiadienį pateikė pakoreguotą ieškinį prieš laikraščio leidėjus, pranešė WSJ.

<span>Trumpas atnaujino ieškinį prieš „The Wall Street Journal“</span>
Trumpas atnaujino ieškinį prieš „The Wall Street Journal“ / Scanpix nuotr.

Ieškinys iš esmės  susijęs su sveikinimo laiško nuteistam seksualiniam nusikaltėliui Jeffery‘iui Epsteinui paviešinimu. Prezidentas tvirtina buvęs apšmeižtas. Prieš kelias savaites apygardos teismas Floridos valstijoje ieškinį atmetė.

Teisėjas Darrinas P. Gaylesas pareiškė, jog D. Trumpas nesugebėjo įtikinamai įrodyti, kad laikraštis, paviešindamas laišką J. Epsteinui, veikė „piktavališkai“. Be to, tam tikri kriterijai „toli gražu“ nebuvo įvykdyti.

Pakoreguotame ieškinyje, anot duomenų, teigiama, kad „The Wall Street Journal“ keliais aspektais veikė piktavališkai. Be to, pabrėžiama, kad JAV prezidentas kelis kartus paneigė sąsajas su laišku. Ieškinyje D. Trumpas, kaip jau prieš tai, reikalauja milijardinės kompensacijos.

Laikraštis 2025 m. pranešė apie tariamą sveikinimo laišką J. Epsteinui jo 50-ojo gimtadienio proga 2003 m., kuriame nurodytas D. Trumpo vardas. Jame matyti ranka pieštas nuogos moters siluetas bei užsimenama apie jųdviejų bendrą „paslaptį“.

D. Trumpas neigia esąs laiško autorius.

J. Epsteinas 2019 m. buvo rastas negyvas Niujorko kalėjimo kameroje, kai laukė teismo proceso dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais. Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.

JAV Teisingumo departamentas per pastaruosius metus paviešino daugybę dokumentų, susijusių su J. Epsteinu. 79-erių D. Trumpas juose minimas daugybę kartų, tačiau jis nebuvo oficialiai apkaltintas kokiais nors nusikaltimais.

SWJ  priklauso žiniasklaidos magnato Ruperto Murdocho žiniasklaidos koncernui „News Corp“.

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