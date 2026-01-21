Trumpas Davose: Europa nejuda teisinga kryptimi

„Faktas tas, kad jokia tauta ar tautų grupė, išskyrus Jungtines Valstijas, negali apsaugoti Grenlandijos. Mes esame didžioji valstybė, daug galingesnė, nei žmonės apskritai suvokia. Manau, kad jie tai sužinojo prieš dvi savaites Venesueloje“, – D. Trumpas sakė Pasaulio ekonomikos forume Davose, turėdamas omenyje JAV karinę operaciją, skirtą tos šalies lyderiui nušalinti.
„Tik Jungtinės Valstijos gali apsaugoti šią milžinišką sausumos masę, šį milžinišką ledo luitą, jį plėtoti ir tobulinti“, – teigė JAV lyderis.
„Štai kodėl aš siekiu skubių derybų, kad dar kartą aptarčiau Grenlandijos įgijimą“, – pridūrė jis.
D. Trumpas visgi sakė, kad neketina panaudoti jėgos šiam klausimui spręsti.
„Tikriausiai nieko nepasieksime, nebent nuspręsčiau panaudoti didžiulę stiprybę ir jėgą ten, kur, tiesą sakant, būtume nesustabdomi, bet to nedarysiu. Gerai. Dabar visi sako: „O, gerai.“ Tai turbūt svarbiausias mano pareiškimas, nes žmonės manė, kad panaudosiu jėgą“, – sakė jis pasaulio lyderiams Davose.
„Man nereikia naudoti jėgos. Nenoriu naudoti jėgos. Nenaudosiu jėgos“, – kalbėjo jis.
D. Trumpas taip pat išpeikė NATO sąjungininkę Daniją kaip „nedėkingą“ už JAV pagalbą saugant Grenlandiją po Antrojo pasaulinio karo.
Be to, jis pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra „pasaulio ekonominis variklis“, ir kritikavo Europą, teigdamas, kad ji „nejuda teisinga kryptimi“.
„JAV yra planetos ekonomikos variklis. Kai Amerika išgyvena pakilimą, pakyla visas pasaulis. Tokia jau istorija“, – sakė jis kalbėdamas Pasaulio ekonomikos forume Davose, kur dominuoja D. Trumpo sukelta krizė dėl Grenlandijos.
Kalbėdamas apie Europą, Baltųjų rūmų šeimininkas sakė, kad kai kurios žemyno dalys yra „neatpažįstamos“, pridurdamas: „Aš myliu Europą ir noriu, kad Europai sektųsi, bet ji nejuda teisinga kryptimi.“
Jis taip pat nusitaikė į Kanadą, sakydamas, kad ji „turėtų būti dėkinga“ Vašingtonui, kitą dieną po to, kai kanadiečių ministras pirmininkas Markas Carney įspėjo apie Jungtinių Valstijų vadovaujamos pasaulinės sistemos suirimą.
„Vakar stebėjau jūsų ministrą pirmininką. Jis nebuvo toks dėkingas“, – D. Trumpas sakė Pasaulio ekonomikos forume apie M. Carney kalbą, kuri sulaukė retų Davoso publikos ovacijų stovint.
„Kanada gyvuoja Jungtinių Valstijų dėka. Prisiminkite tai, Markai, kai kitą kartą darysite savo pareiškimus“, – sakė D. Trumpas.
D. Trumpas tvirtina, kad naudingųjų iškasenų turtinga Grenlandija yra gyvybiškai svarbi JAV ir NATO saugumui atsižvelgiant į Rusiją ir Kiniją, taip pat į tai, kad tirpstant Arkties ledui atsiveria nauji keliai ir didžiosios valstybės konkuruoja dėl strateginio pranašumo.
D. Trumpas pagrasino įvesti naujus muitus Europos šalims, kurios nepalaiko jo planų perimti Grenlandiją, todėl Europos Sąjunga (ES) svarsto galimybę atsakyti Vašingtonui atsakomosiomis prekybos priemonėmis.
