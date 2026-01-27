Trumpas dėl pasipiktinimo po nužudymų Mineapolyje keičia kursą

Baltieji rūmai suskubo imtis veiksmų, kai išplito naujausio šaudymo vaizdo įrašas, išprovokavęs gatvės protestus, buvusių prezidentų Billo Clintono ir Baracko Obamos kritiką ir vis didesnį nepasitenkinimą paties D. Trumpo Respublikonų partijos viduje.
D. Trumpas sakė, kad Tomas Homanas, jo atsakingas asmuo už sienos saugumą, „atsiskaitys tiesiogiai man“.
Panašu, kad T. Homano nauju vaidmeniu pripažįstama, jog administracija susidūrė su politine žala, o apklausos rodo, kad dauguma amerikiečių nepritaria dažnai brutaliems Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentų veiksmams.
Stipriai pakeitęs toną D. Trumpas sakė, kad turėjo labai gerą pokalbį su Minesotos gubernatoriumi Timu Walzu – demokratu, kurį prezidentas ne kartą kaltino korupcija.
Respublikonas taip pat sakė, kad paskambino Mineapolio merui Jacobui Frey, dar vienam demokratui, ir pastarasis teigė, kad „prezidentas sutiko, jog dabartinė situacija negali tęstis“.
J. Frey taip pat sakė, kad „kai kurie federaliniai agentai“ pradės palikti Mineapolį antradienį, nors konkrečios informacijos nepateikė.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt sakė, kad „niekas Baltuosiuose rūmuose, įskaitant prezidentą Trumpą, nenori matyti sužeidžiamų ar žudomų žmonių“.
Ji taip pat išreiškė užuojautą dėl Alexo Pretti mirties. Jis dirbo intensyviosios terapijos skyriaus slaugytoju ir šeštadienį Mineapolyje protestuodamas buvo nušautas imigracijos pareigūnų.
Anksčiau aukščiausi D. Trumpo pareigūnai 37 metų A. Pretti buvo pavadinę „vietiniu teroristu“.
Minesotos generalinis prokuroras Keithas Ellisonas sekmadienį apkaltino D. Trumpo administraciją skleidžiant „visiškai beprotišką“ naratyvą.
Krašto saugumo departamentas neigia G. Bovino atleidimą
Kitas politinio posūkio ženklas – JAV žiniasklaida pranešė, kad prieštaringai vertinamas sienos apsaugos vadas Gregory Bovino palieka Mineapolį, nors Krašto saugumo departamentas griežtai paneigė, kad jis yra atleidžiamas.
„Vadas Gregory Bovino NEBUVO atleistas iš savo pareigų“, – socialiniame tinkle „X“ rašė krašto saugumo sekretoriaus padėjėja Tricia McLaughlin, pakartodama Baltųjų rūmų pranešimą, kad G. Bovino „yra svarbi prezidento komandos dalis ir puikus amerikietis“.
Nepaisant jo pastarųjų veiksmų, nebuvo jokių ženklų, kad D. Trumpas atsisako platesnės, griežtos politikos siųsti ginkluotus, kaukes dėvinčius ICE agentus į demokratų valdomus miestus, siekiant susekti imigracijos įstatymus pažeidžiančius asmenis.
Dar liko deportuoti „šimtus tūkstančių blogiausių nelegalių užsieniečių“, sakė K. Leavitt.
Kova su nelegalia imigracija padėjo D. Trumpui būti išrinktam 2024 metais, tačiau kasdieniai vaizdo įrašai, kuriuose matomi smurtaujantys kaukėti agentai, ir daugybė pranešimų apie žmones, persekiojamus remiantis abejotinais įrodymais, prisidėjo prie prezidento populiarumo reitingų kritimo.
Mineapolis tapo neramumų epicentru. Nepaisant didelio šalčio, ten vyko didžiuliai mitingai, protestuojant prieš ICE agento įvykdytą protestuotojos Renee Good (Renė Gud), 37 metų trijų vaikų motinos, nužudymą sausio 7 dieną.
Kaip ir A. Pretti, ji buvo nušauta iš arti ir buvo JAV pilietė.
Respublikonų vidaus nesantarvė
Federalinė teisėja Mineapolyje pirmadienį išklausė argumentus dėl to, ar federalinių pareigūnų dislokavimas pažeidžia Minesotos valstijos suverenitetą.
Vyko atskiras posėdis, kuriame teisėja svarstė prašymą priversti federalinius pareigūnus išsaugoti įrodymus dėl A. Pretti nužudymo, teigdama, kad ji priims sprendimą greitai.
Spaudimas taip pat didėja Kongrese, kur demokratai grasina sustabdyti JAV vyriausybės finansavimą, nebent bus reformuotos imigracijos agentūros.
Pirmadienio Baltųjų rūmų pranešimų tono pokytis įvyko tokiu metu, kai respublikonai, kurie retai viešai kritikuoja savo 79-erių lyderį, pradėjo reikšti susirūpinimą, įskaitant Atstovų Rūmų priežiūros komiteto pirmininką Jamesą Comerį ir Teksaso gubernatorių Gregą Abbottą.
Respublikonas Chrisas Madelis sukėlė šoką, kai pasitraukė iš artėjančių Minesotos gubernatoriaus rinkimų, teigdamas, kad negali likti partijos, kuri vykdo „kerštą mūsų valstijos piliečiams“, nariu.
