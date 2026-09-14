Trumpas DI keliamos grėsmės nesureikšmina

„Anthropic“ vadovas Dario Amodei teigė nerimaujantis, kad pastaraisiais mėnesiais DI „tobulėja drastiškai sparčiau“.
Atsižvelgdamas į DI tobulėjimo tempą, D. Amodei nuogąstauja, kad per 6–12 mėn. DI gali įgyti gebėjimą vadovauti DI agentų spiečiui, kuris galėtų perimti viso interneto kontrolę.
Verslininkas, kurio vadovaujama bendrovė sukūrė DI asistentą „Claude“, pristatė trijų dalių planą, kaip šią technologiją plėtoti „subalansuotu tempu“.
Jo esė „Turime reguliuoti pažangiausių technologijų plėtros tempą“ (angl. We Must Pace the Frontier) palaikė ir kiti sektoriaus lyderiai, įskaitant „Grok“ vadovą Eloną Muską ir „OpenAI“ bendrąįkūrėjį Samą Altmaną.
E. Muskui ir S. Altmanui parėmus raginimą sektoriui sulėtinti DI plėtrą, Jungtinės Karalystės bendruomenių reikalų ministrė Angela Rayner teigė besidžiaugianti, kad DI bendrovės „kalba ne tik apie galimybes, bet ir apie grėsmes“.
„Džiaugiuosi, kad šios bendrovės kalba ne tik apie DI mums suteikiamas galimybes, bet ir apie jo keliamas grėsmes. Turime bendradarbiauti su savo tarptautiniais partneriais, ir būtent tai darome. Čia, Jungtinėje Karalystėje, sukūrėme patikimas sistemas, tokias kaip DI saugumo institutas, kad didintume atsparumą, galėtume pasinaudoti DI teikiama nauda ir kartu iš tiesų suprastume bet kokią riziką bei nuo jos apsisaugotume“, – televizijai „Sky News“ sakė A. Rayner, vadinusi Jungtinę Karalystę viena „pasaulio lyderių“ DI saugumo srityje.
Jungtinės Karalystės šešėlinis užsienio reikalų ministras Tomas Tugendhatas pareiškė, kad vyriausybė „nespėja“ su DI pažanga ir kad „turime išsaugoti gebėjimą apsisaugoti“.
„Pokyčių tempas taip pat yra nepaprastas. Vyriausybė gali padėti užmegzti diskusiją, tačiau mes tiesiog nespėjame su vykstančia pažanga. Realybė tokia, kad negalime priimti įstatymų prieš matematiką. Tai matematinės lygtys, kurios kuriamos vis sparčiau, ir turime išsaugoti gebėjimą apsisaugoti“, – televizijai „Sky News“ sakė T. Tugendhatas.
Tuo metu D. Trumpas žurnalistams džiaugėsi, kad JAV lenkia Kiniją DI plėtros srityje.
„Atvirai kalbant, noriu, kad taip ir liktų, nes kas laimi DI lenktynes, tas laimi“, – pridūrė jis.
Per vizitą Airijoje D. Trumpas pareiškė, kad apie „dalykus, kurie neįvyks“ kalba „negatyvios jėgos“.
Amodei planas
Liepą „ChatGPT“ kūrėja „OpenAI“ sudrebino sektorių paskelbusi, kad jos DI sistema per „precedento neturintį kibernetinį incidentą“ savarankiškai įsilaužė į populiarią DI kūrėjų platformą „Hugging Face“.
T. Tugendhato teigimu, ataka prieš „Hugging Face“ parodė „įvairius būdus, kuriais atsirado galimybių DI ištrūkti iš nustatytų ribų“.
D. Amodei pasiūlė planą, kaip sustiprinti sektoriaus priežiūrą: DI bendrovės turėtų suteikti prieigą nepriklausomiems vertintojams, kurie tikrintų saugumo praktiką ir praneštų apie incidentus.
„Anthropic“ jau dabar vienašališkai įsipareigoja žengti šį žingsnį“, – sakė jis.
Kitiems žingsniams reikėtų plataus viso sektoriaus ir pasaulio vyriausybių, įskaitant autoritarinių valstybių, bendradarbiavimo.
D. Amodei pabrėžė, kad DI sparčiai tobulėja, ir pridūrė, jog sektoriaus bendrovės „gali ir turėtų savanoriškai bendradarbiauti nustatydamos standartus“.
„Anthropic“ anksčiau skelbė užkirtusi kelią piktavaliams naudoti jos DI modelius kenkėjiškai veiklai, pavyzdžiui, kibernetinėms atakoms, sekimui ir tyrimams, kurie galėjo padėti sukurti biologinių ginklų.
„Dario teisus“, – reaguodamas į D. Amodei esė platformoje „X“ rašė E. Muskas.
D. Amodei poziciją parėmė ir „OpenAI“ generalinis direktorius S. Altmanas.
„Sutinku su Dario, kad turime reguliuoti pažangiausių DI sistemų plėtros tempą. Pastarosiomis savaitėmis tai buvo viena pagrindinių mūsų diskusijų temų bendrovėje „OpenAI“. Įsipareigoti suteikti nepriklausomiems vertintojams panašią prieigą kaip darbuotojams yra puiki idėja, ir mes pasielgsime taip pat. Netrukus turėsime daugiau informacijos“, – platformoje „X“ rašė jis.
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