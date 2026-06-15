Trumpas grasina 100 proc. tarifais prancūziškam vynui

Prancūzija 2019 metais įvedė 3 proc. mokestį technologijų milžinių, įskaitant amerikiečių „Facebook“, „Amazon“, „Apple“ ir „Google“ patronuojančiąją bendrovę „Alphabet“, pajamoms, gautoms šalies teritorijoje.
Pirmadienį, prieš prasidedant Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimui Evian le Beno kurorte prie Ženevos ežero, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas turėtų priimti D. Trumpą.
Pasak „New York Post“, D. Trumpas teigė paprašęs E. Macrono „neapmokestinti amerikiečių įmonių“.
„Jei jie tai padarys, neturėsiu kito pasirinkimo, kaip tik įvesti 100 proc. tarifą visam šampanui ir vynui, atkeliaujančiam iš Prancūzijos“, – cituojamas respublikonas.
„Viskas, ką (E. Macronas) turi padaryti, tai panaikinti pardavimo mokestį, ir jis nesulauktų tokio spaudimo“, – teigė jis.
JAV yra didžiausia prancūziško vyno ir spiritinių gėrimų importuotoja. Praėjusiais metais, anot Prancūzijos vyno ir spiritinių gėrimų eksportuotojų federacijos, šiai šaliai teko 21 proc. visos eksporto rinkos.
Prancūzijos ir Europos vynams, eksportuojamiems į JAV, jau taikomas 15 proc. tarifas, padidintas nuo anksčiau galiojusio 10 proc. tarifo.
Prancūzijos eksportuotojų federacijos duomenimis, prancūziško vyno ir spiritinių gėrimų eksportas į JAV pernai smuko 21 proc.
Sausį D. Trumpas grasino 200 proc. tarifais prancūziškam vynui dėl Prancūzijos ketinimo atmesti kvietimą prisijungti prie jo „Taikos tarybos“, skirtos tarptautiniams konfliktams spręsti.
Kanada pernai nusprendė atsisakyti skaitmeninių paslaugų mokesčio, siekdama išgelbėti prekybos derybas su JAV po D. Trumpo daryto spaudimo.
Specialių mokesčių didžiosioms technologijų įmonėms šalininkai teigia, kad tikslas yra priversti jas mokėti mokesčius ten, kur jos vykdo veiklą, taip pat kovoti su mokesčių optimizavimo strategijomis.
Per savo pirmąją kadenciją D. Trumpas taip pat grasino įvesti tarifus JAV importuojamam šampanui ir prancūziškam sūriui po to, kai Prancūzija 2019 metais įvedė skaitmeninių paslaugų mokestį.
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