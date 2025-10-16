Trumpas: Indija nebenori pirkti naftos iš Rusijos

„Man nepatiko, kad Indija perka naftą, ir [Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi] šiandien mane patikino, kad jie nebepirks naftos iš Rusijos“, – Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
Jungtinės Valstijos rugpjūtį paskelbė baudžiamuosius muitų tarifus Indijai, nes šalis perka energiją iš Rusijos. JAV nori tai sustabdyti, kad susilpnintų Rusiją ekonomiškai ir sumažintų Maskvos galimybes finansuoti savo karą Ukrainoje.
D. Trumpas sakė, kad Indijos sprendimas nebepirkti naftos iš Rusijos yra „didelis posūkis“. Šis procesas netrukus bus užbaigtas, sakė D. Trumpas, pridurdamas: „Dabar turiu priversti Kiniją padaryti tą patį“.
Indija ketvirtadienį pareiškė, kad jos energetikos prioritetas yra šalies piliečių interesai, po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie Naujojo Delio pažadą nustoti pirkti rusišką naftą.
Indija nei patvirtino, nei paneigė, kad keičia politiką Rusijos atžvilgiu.
„Mūsų nuoseklus prioritetas yra apsaugoti Indijos vartotojų interesus esant nepastoviam energetikos scenarijui, – sakoma Indijos užsienio reikalų ministerijos atstovo spaudai Randhiro Jaiswalo pareiškime. – Mūsų importo politika grindžiama tik šiuo tikslu.“
Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi anksčiau gynė naftos pirkimą iš Rusijos, istorinės Indijos partnerės, nepaisant Maskvos karo Ukrainoje.
Rugpjūtį D. Trumpas padidino Indijos eksportui į JAV taikomus tarifus iki 50 proc., o jo padėjėjai apkaltino Indiją kurstant Rusijos karą Ukrainoje.
„Stabilių energijos kainų užtikrinimas ir saugus tiekimas yra dvilypis mūsų energetikos politikos tikslas, – teigė R. Jaiswalas. – Tai apima platų mūsų energijos išteklių šaltinių išplėtimą ir diversifikavimą, atsižvelgiant į rinkos sąlygas.“
Indija, viena didžiausių pasaulyje žaliavinės naftos importuotojų, daugiau kaip 85 proc. savo naftos poreikių tenkina pirkdama iš užsienio tiekėjų.
Tradiciškai Naujasis Delis rėmėsi Artimųjų Rytų šalimis. Tačiau nuo 2022 m. ji smarkiai persiorientavo į atpigusią rusišką naftą, pasinaudodama pirkėjams palankia rinka, susidariusia dėl Vakarų draudimo eksportui iš Maskvos.
„Kalbant apie JAV, mes daugelį metų siekėme išplėsti savo energijos pirkimus, – sakė R. Jaiswalas. – Pastarąjį dešimtmetį tai nuolat progresavo. Dabartinė administracija parodė susidomėjimą glaudesniu bendradarbiavimu su Indija energetikos srityje. Vyksta diskusijos.“
Vašingtonas nori, kad Japonija taip pat sustabdytų rusiškos energijos importą, trečiadienį pareiškė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas, praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Indija nustos pirkti naftą iš Maskvos.
S. Bessentas platformoje „X“ sakė, kad su vizito atvykusiu Japonijos finansų ministru Katsunobu Kato aptarė Vašingtono „lūkesčius, jog Japonija nutrauks rusiškos energijos importą“.
Japonija yra labai priklausoma nuo naftos ir dujų importo iš užsienio. 2023 m. ji išleido 582 mlrd. jenų (3,9 mlrd. JAV dolerių) rusiškų suskystintų gamtinių dujų (SGD) importui, rodo naujausi turimi muitinės duomenys. Tai sudarė 8,9 proc. viso jos SGD importo.
Japonijos žiniasklaida Vašingtone citavo K. Kato atsisakymą reaguoti į S. Bessento komentarus.
„Norėčiau susilaikyti nuo diskusijų apie tai, ką pasakė kiti ministrai, – sakė K. Kato. – Esame įsipareigoję daryti viską, ką galime, kad įgyvendintume teisingą taiką Ukrainoje, koordinuodami veiksmus su kitomis G7 šalimis.“
