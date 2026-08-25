Trumpas iškėlė idėją pervadinti Ontarijo ežerą „Amerikos ežeru“

„Jungtinės Valstijos rimtai svarsto galimybę pakeisti Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą, nes nebesitikime daug prekiauti su Ontariju“, – platformoje „Truth Social“ rėžė D. Trumpas.
Tokią idėją D. Trumpas pateikė po to, kai Ontarijo provincijos premjeras Dougas Fordas dieną anksčiau, reaguodamas į naujus JAV muitus, pasiūlė JAV prezidentui „pabučiuoti man į užpakalį“.
D. Fordas taip pat užsiminė apie galimybę apriboti elektros energijos tiekimą iš Kanados į JAV ir JAV prieigą prie ypatingos svarbos žaliavų.
Ontarijas yra daugiausia gyventojų turinti Kanados provincija, kurios ekonomika glaudžiai susijusi su JAV. Tarp pagrindinių jos eksporto į JAV prekių yra automobiliai ir jų dalys, taip pat metalo ir mineraliniai produktai. Provincija taip pat tiekia elektros energiją JAV Niujorko, Mičigano ir Minesotos valstijoms.
Kaimyninių šalių ginčas smarkiai paaštrėjo praėjusios savaitės pabaigoje žlugus Vašingtono ir Otavos prekybos deryboms.
Savaitgalį JAV įvedė 50 proc. muitus maždaug 20 mlrd. JAV dolerių vertės prekėms iš Kanados. Reaguodamas į tai Kanados ministras pirmininkas Markas Carney paskelbė apie atsakomuosius muitus.
D. Trumpas savo ruožtu pagrasino metų sandūroje iki 50 proc. padidinti muitus Kanados automobiliams, jų dalims ir plienui.
Kaip skelbta, pernai D. Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo nurodė federalinei vyriausybei Meksikos įlanką vadinti „Amerikos įlanka“.
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