Trumpas išvadino Netanyahu bepročiu

JAV prezidentas tokiu būdu spaudė Izraelio ministrą pirmininką, kad šis sutiktų sudaryti paliaubas su Libane veikiančia grupuote „Hezbollah“, praneša „The Times of Israel“.
„Tu prakeiktas beprotis. Jei ne aš, dabar sėdėtum kalėjime. Aš gelbsčiu tavo kailį. Niekas tavęs dabar nemėgsta. Dėl to niekas nemėgsta ir Izraelio“, – taip, anot naujienų portalo „Axios“, D. Trumpo žodžius B. Netanyahu apibendrino vienas oficialus JAV asmuo.
JAV pareigūnai naujienų portalui teigė, kad nors D. Trumpas žino, jog „Hezbollah“ nuolat apšaudo Izraelį ir supranta, kad Jeruzalė turi teisę atsakyti tuo pačiu, jis mano, kad Izraelio gynybos pajėgos pastarosiomis dienomis reagavo neproporcingai.
JAV prezidento įsitikinimu, tokiais veiksmais Izraelis kelia pavojų Vašingtono pastangoms užtikrinti, kad būtų tęsiamos paliaubos su Iranu, kuris tokį susitarimą sieja su paliaubomis Libane.
D. Trumpas pokalbio metu nuolat darė spaudimą B. Netanyahu, kuris, pask „Axios“, reagavo santūriai.
„Gerai, gerai, tik pasirūpink, kad viskas būtų sutvarkyta“, – portalui „Axios“ B. Netanyahu reakciją citavo JAV pareigūnas.
Pranešime taip pat cituojami JAV pareigūnų paaiškinimai, kodėl D. Trumpas tiki išgelbėjęs B. Netanyahu nuo kalėjimo. Jie pabrėžė, kad JAV prezidentas viešumoje ne kartą yra reikalavęs, jog Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas suteiktų malonę savo ministrui pirmininkui, kurio atžvilgiu jau kuris laikas vyksta su korupcija susijęs teismo procesas.
B. Netanyahu kanceliarija į prašymą pateikti komentarą neatsakė.
ELTA primena, kad pasak Irano žiniasklaidos pranešimų, Teheranas pirmadienį sustabdė derybas per tarpininkus su JAV. Viena pagrindinių šio Irano ėjimo priežasčių, pasak pranešimų, buvo Izraelio veiksmai Libane.
Pasak naujienų agentūros „Tsanim“, Irano derybų komanda nutraukė dialogą ir apsikeitimus žinutėmis su Vašingtonu per tarpininkus dėl paliaubų pažeidimų „visais frontas“, o ypač Libane, kur Izraelis plečia puolimą. Teigiama, kad paliaubos Libane yra viena pagrindinių derybų sąlygų, ir kol Izraelis ten ir Gazos Ruože nenutrauks karinių veiksmų bei neišves kariuomenės, derybos nevyks. Taip pat pranešama apie Irano planuojamą „visišką Hormuzo sąsiaurio uždarymą ir kitų frontų aktyvinimą“, įskaitant Bab el Mandebo sąsiaurį Raudonosios jūros pietuose, kur Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai anksčiau yra surengę išpuolius prieš praplaukiančius laivus.
Vėliau pirmadienį JAV prezidentas pareiškė, kad pagrindų susitarimas su Iranu visgi galėtų būti pasiektas „per ateinančią savaitę“, pirmadienį pranešė JAV televizijos kanalas „ABC News“.
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