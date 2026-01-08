Trumpas išvedė JAV iš svarbios klimato sutarties

Baltųjų rūmų memorandume kaip „prieštaraujančios JAV interesams“ nurodytos iš viso 66 pasaulinės organizacijos ir sutartys, kurių maždaug pusė yra susijusios su Jungtinėmis Tautomis (JT).
Tarp jų labiausiai išsiskiria Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija (UNFCCC) – pamatinė sutartis, kuria grindžiami visi svarbiausi tarptautiniai klimato susitarimai.
Visą savo vidaus politikos svorį iškastiniam kurui skyręs D. Trumpas atvirai niekina mokslinį konsensusą, kad planeta šyla dėl žmogaus veiklos, o klimato mokslą vadina apgavyste.
Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pareiškė, kad ir toliau bendradarbiaus su kitomis valstybėmis spręsdama visuotinį atšilimą, nepaisant to, kad Jungtinės Valstijos paskelbė pasitraukiančios iš pamatinės Jungtinių Tautų (JT) sutarties dėl klimato kaitos.
„Gaila ir apmaudu dėl didžiausios pasaulio ekonomikos ir antros pagal dydį teršėjos sprendimo pasitraukti iš jos“, – teigė ES klimato politikos vadovas Wopke Hoekstra tinkle „LinkedIn“ paskelbtame įraše.
UNFCCC buvo priimta per 1992-ųjų birželį Rio de Žaneire vykusį susitikimą, o vėliau tais pačiais metais, valdant prezidentui George'ui H. W. Bushui, ją patvirtino JAV Senatas.
JAV konstitucija leidžia prezidentams sudaryti sutartis „su sąlyga, kad tam pritaria du trečdaliai dalyvaujančių senatorių“, tačiau joje nieko nesakoma apie pasitraukimo iš jų procesą – tai teisinė dviprasmybė, galinti paskatinti ieškinius teismuose.
Grįžęs į pareigas D. Trumpas jau pasitraukė iš istorinio Paryžiaus klimato susitarimo. Tai jis buvo padaręs ir per savo pirmąją kadenciją 2017–2021 metais, bet vėliau šį sprendimą atšaukė jį prezidento poste pakeitęs demokratas Joe Bidenas.
„JAV pasitraukimas iš JT klimato sistemos yra stiprus smūgis pasauliniams klimato veiksmams, skaldantis sunkiai pasiektą konsensusą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Azijos visuomenės politikos instituto klimato diplomatijos ekspertas iš Vašingtono Li Shuo.
„Progresyvi ideologija“
Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, D. Trumpo kritikas, daugelio laikomas pretendentu į prezidentus, pareiškime teigė, kad „smegenų neturintis mūsų prezidentas atiduoda JAV lyderystę pasaulio arenoje ir silpnina mūsų gebėjimą konkuruoti ateities ekonomikoje – sukuria lyderystės vakuumą, kuriuo Kinija jau naudojasi“.
Memorandume JAV taip pat nurodoma pasitraukti iš Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos – JT institucijos, atsakingos už klimato mokslo vertinimą – bei kitų su klimatu susijusių organizacijų, įskaitant Tarptautinę atsinaujinančiosios energijos agentūrą, „JT vandenynai“ ir „JT vanduo“.
Kaip ir per pirmąją kadenciją, D. Trumpas taip pat išvedė JAV iš Paryžiaus susitarimo ir iš UNESCO – JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos, prie kurios Vašingtonas vėl buvo prisijungęs valdant J. Bidenui.
D. Trumpas taip pat išvedė JAV iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir smarkiai sumažino užsienio pagalbą, nurėžė finansavimą daugeliui JT agentūrų ir privertė jas riboti veiklą. Tarp paveiktųjų yra vyriausiasis pabėgėlių komisaras ir Pasaulio maisto programa (WFP).
Tarp kitų memorandume minimų garsių institucijų yra JT gyventojų fondas (UNFPA), „JT moterys“ ir JT prekybos ir plėtros konferencija (UNCTAD).
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškime teigė, kad šios organizacijos vadovaujasi „progresyvia ideologija“ ir aktyviai siekia „suvaržyti JAV suverenitetą“.
„Nuo DEI (įvairovės, lygybės ir įtraukties) mandatų iki „lyčių lygybės“ kampanijų ir klimato ortodoksijos – daugelis tarptautinių organizacijų dabar tarnauja globalistų projektui“, – sakė jis.
Rugsėjį kalbėdamas Generalinėje Asamblėjoje D. Trumpas pažėrė aštrios kritikos 1945 metais įkurtai pasaulinei organizacijai, skirtai taikai ir bendradarbiavimui po Antrojo pasaulinio karo skatinti.
„Koks yra Jungtinių Tautų tikslas?“, – klausė D. Trumpas savo plačios apimties kalboje, kurioje skundų sąrašas nusitęsė net iki sugedusio eskalatoriaus ir suflerio JT būstinėje Niujorke.
