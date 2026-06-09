Trumpas: JAV sraigtasparnį numušė Iranas ir JAV privalo reaguoti

D. Trumpas savo pareiškime teigė, kad jam buvo pranešta, „kad vakar naktį iraniečiai numušė vieną iš mūsų moderniausių sraigtasparnių „Apache“, kuris patruliavo virš Hormuzo sąsiaurio“.
Nors pilotai nenukentėjo, „Jungtinės Valstijos privalo būtinai reaguoti į šį išpuolį“.
Primename, kad JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) antradienį patvirtino, kad pirmadienį vakare prie Omano krantų netoli Hormuzo sąsiaurio sudužus sraigtasparniui „Apache“, JAV pajėgos sėkmingai išgelbėjo du įgulos narius.
(be temos)
(be temos)
(be temos)