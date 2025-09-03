Trumpas kalbas apie pašlijusią jo sveikatą vadina melagienomis

Praėjusią savaitę D. Trumpas kelias dienas neturėjo jokių viešų pasirodymų ir nerengė spaudos konferencijų – tai buvo pastebimas 79 metų vyro pasitraukimas iš kamerų objektyvų.
Kartu su jo amžiumi – jis yra vyriausias kada nors išrinktas JAV prezidentas – ir neseniai paskelbtomis jo sumuštos rankos bei patinusių kulkšnių nuotraukomis, tyla Ovaliajame kabinete sukėlė plačias spėliones, kad kažkas rimtai negerai su D. Trumpo sveikata.
Kai kurie interneto vartotojai netgi teigė, kad JAV prezidentas galėjo būti miręs ir kad Baltieji rūmai tai slepia.
„Tikrai? To nemačiau“, – sakė respublikonas, kai antradienį vienas žurnalistas juokais paklausė: „Kaip savaitgalį sužinojote, kad esate miręs?“
„Tai melagienos“, – pridūrė jis, kai „Fox News“ žurnalistas Peteris Doocy papasakojo jam apie šias kalbas.
D. Trumpas skundėsi, kad po to, kai praėjusią savaitę surengė kelias spaudos konferencijas, o „tada dvi dienas nedariau nė vienos, o jie pasakė: „Su juo kažkas turi būti negerai“.
„Tai taip netikra. „Ar jam viskas gerai, kaip jis jaučiasi, kas negerai?“ – kalbėjo jis.
D. Trumpas, kuris sausio mėnesį pradėjo antrąją savo kadenciją prezidento poste, iš tikrųjų šešias dienas iš eilės nerengė jokių viešų renginių iki antradienio spaudos konferencijos.
Tačiau vieną iš tų dienų girdėjosi muzika Rožių sode, o vėliau tris dienas per ilgąjį JAV Darbo dienos savaitgalį jis buvo pastebėtas einantis žaisti golfo.
„Savaitgalį buvau labai aktyvus“, – tvirtino D. Trumpas.
Maskuojamosios priemonės ant rankos
Tačiau antradienį D. Trumpo dešinė ranka, kaip ir ne kartą pastaruoju metu, atrodė gausiai patepta maskuojamosiomis priemonėmis.
Žymė „#trumpdead“ (Trumpas miręs“) antradienį ir toliau buvo populiari „X“ socialiniame tinkle, kurio savininkas yra buvęs D. Trumpo politinis sąjungininkas Elonas Muskas.
Liepos mėnesį Baltieji rūmai pareiškė, kad spalvos pakitimas ant D. Trumpo dešinės rankos yra „audinių dirginimo dėl dažnų rankos paspaudimų“ ir aspirino vartojimo kaip standartinio širdies ir kraujagyslių ligų gydymo rezultatas.
Teigiama, kad jo kojos patinę dėl lėtinio veninio nepakankamumo – dažnos, nepiktybinės venų ligos.
Ši liga pasireiškia kojų venų pažeidimais, dėl kurių tinkamai neteka kraujas.
Prezidento gydytojas Seanas Barbabella laiške, kurį tuo metu išplatino Baltieji rūmai, teigė, kad D. Trumpas „tebėra puikios sveikatos“, nepaisant šios ligos.
Milijardierius dažnai giriasi savo gera sveikata ir energija, o administracija netgi paskelbė nuotrauką, kurioje jis pavaizduotas kaip Supermenas.
JAV prezidentų sveikata visada buvo atidžiai stebima, tačiau nuo 2017 metų, kai Baltuosiuose rūmuose dirba du vyriausi istorijoje žmonės, dabar dėmesys sutelktas labiau nei bet kada anksčiau.
D. Trumpas teigė, kad demokratai nuslėpė jo pirmtako Joe Bideno, kuriam sausio mėnesį, kai jis paliko postą, buvo 82 metai, psichinės ir fizinės sveikatos suprastėjimą.
J. Bideno sveikata buvo vienas pagrindinių 2024 metų rinkimų klausimų, o tuometinis prezidentas buvo priverstas nutraukti savo kampaniją dėl perrinkimo po itin prasto pasirodymo debatuose prieš D. Trumpą.
