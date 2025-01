JAV Kapitolijuje įvyko Trumpo prisaikdinimo ceremonija

D. Trumpas, kuris atlaikė apkaltą, baudžiamąjį procesą ir pasikėsinimus į jo gyvybę, ir laimėjo dar vieną kadenciją Baltuosiuose rūmuose, po ceremonijos imasi greitų veiksmų: pasirašyti jau parengta dešimtys vykdomųjų įsakų, kuriais siekiama sugriežtinti sienų kirtimo tvarką, didinti iškastinio kuro gavybą ir nutraukti visas federalines įvairovės bei įtraukties programas.

Prieš pačią ceremoniją kadenciją baigiantis prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) susitiko su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose, o vėliau kartu automobiliu važiavo į Kapitolijų, kurį 2021-ųjų sausio 6-ąją šturmavo respublikono šalininkai.

Ceremonija buvo perkelta į į Kapitolijaus Rotondą dėl žiemiškų oro sąlygų, taigi nebuvo įprastos didžiulės minios. Taip įvyko pirmą kartą per 40 metų, o inauguracijos paradą pakeitė renginys miesto centre esančioje arenoje.

Minios D. Trumpo šalininkų, atvykusių į miestą stebėti inauguracijos ceremonijos prie Kapitolijaus iš Nacionalinės alėjos, buvo priversti ieškoti kitų vietų šventei stebėti.

Kapitolijuje pirmasis prisiekė viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas), o po to priesaiką davė D. Trumpas. Jį prisaikdino Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Johnas Robertsas (Džonas Robertsas).

Šalia D. Trumpo stovėjusi sutuoktinė Melania (Melanija) laikė dvi Biblijas – D. Trumpo šeimos ir kitą, naudotą prezidento Abrahamo Lincolno (Abraomo Linkolno) per jo inauguraciją 1861-aisiais. Tačiau prezidentas per priesaiką nebuvo padėjęs rankos ant šių Biblijų. Teisiškai to nereikalaujama.

Netrukus D. Trumpas pasakė inauguracinę kalbą, pareiškė, kad Jungtinėse Valstijose prasideda aukso amžius, ir prisistatė kaip „sugriautos“ visuomenės gelbėtojas.

Jis pasmerkė, jo žodžiais, radikalaus ir korumpuoto isteblišmento valdant J. Bidenui išdavystę amerikeičių atžvilgiu.

J. Bidenas akmeniniu veidu stebėjo, kaip politinis priešininkas laidoja vienintelę jo kadenciją.

Galingiausieji – geriausiose vietose

78 metų D. Trumpas per savo pirmąją inauguraciją 2017-aisiais, kai tapo 45-uoju prezidentu, buvo pašalietis politikoje, tačiau šį kartą jį supo turtingos ir galingos figūros.

Vienas iš itin D. Trumpui būdingų inauguracijos aspektų yra tai, kad jis kaip ypatingai svarbius asmenis pakvietė keletą technologijų titanų. Jie sėdėjo svarbiausiose vietose greta kitų garsių, nors ir labiau įprastų svečių.

Trys iš turtingiausių pasaulio žmonių – technologijų magnatai Elonas Muskas (Ilonas Maskas), Markas Zuckerbergas (Markas Zukerbergas) ir Jeffas Bezosas (Džefas Bezosas) – dalyvavo D. Trumpo inauguracijoje drauge su D. Trumpo šeimos nariais ir jo administracijos pareigūnais.

„Tesla“, „SpaceX“ ir „X“ bosas E. Muskas naujojoje administracijoje vadovaus išlaidų mažinimo vajui.

Dalyvavo visi gyvi buvę prezidentai – Billas Clintonas (Bilas Klintonas), George'as W. Bushas (Džordžas V. Bušas) ir Barackas Obama (Barakas Obama) – bei jų žmonos, išskyrus Michelle Obamą (Mišel Obamą).

Dalyvavo ir Hillary Clinton (Hilari Klinton), kurią D. Trumpas įveikė 2016-ųjų prezidento rinkimuose, taip pat viceprezidentė Kamala Harris (Kamala Haris), kurią D. Trumpas įveikė lapkritį įvykusiuose rinkimuose.

Užsienio lyderiai paprastai į šią ceremoniją nekviečiami, tačiau dalyvavo dešiniųjų pažiūrų Argentinos prezidentas Javieras Milei (Chavjeras Milėjus) ir Italijos kraštutinių dešiniųjų ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni).

D. Trumpas saugoti ir ginti šalies konstituciją prisiekė toje pačioje vietoje, kurią 2021-ųjų spalio 6-ąją šturmavo jo šalininkai, siekę sutrukdyti Kongresui patvirtinti J. Bideno pergalę 2020 metų rinkimuose.

D. Trumpas savo dešiniųjų pažiūrų darbotvarkę pradės priimdamas apie 100 vykdomųjų įsakų, kuriais siekiama panaikinti J. Bideno politinį palikimą.

„Sveiki sugrįžę namo“

D. Trumpas dieną pradėjo dalyvavimu pamaldose Šv. Jono episkopalinėje bažnyčioje. Po mišių respublikonas su žmona nuvyko į Baltuosius rūmus, kur juos pasveikino J. Bidenas su žmona Jill (Džil), surengę tradicinį priėmimą su arbata ir kava.

“Sveiki sugrįžę namo”, – iš automobilio išlipusiam D. Trumpui pasakė J. Bidenas. Tai buvo didelis kontrastas prieš ketverius metus įvykusiai J. Bideno inauguracijai, kurioje D. Trumpas atsisakė dalyvauti.

Iš Baltųjų rūmų abu vyrai, kurie daug metų griežtai kritikavo vienas kitą, vienu limuzinu nuvažiavo į Kapitolijų.

Po prisaikdinimo ceremonijos D. Trumpas ir jo žmona nulydėjo J. Bideną ir jo sutuoktinę prie sraigtasparnio, kuriuo šie išskrido pradėti gyvenimo jau kaip buvęs prezidentas ir buvusi pirmoji ponia.