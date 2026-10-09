 Trumpas: siekiant sumažinti kainas, Rusija tieks pasaulinei rinkai dyzeliną

Trumpas: siekiant sumažinti kainas, Rusija tieks pasaulinei rinkai dyzeliną

2026-10-09 22:39
Jūras Barauskas (DPA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad po pokalbio su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Maskva sutiko tiekti dyzeliną JAV ir pasaulinei rinkai, kad padėtų sumažinti kainas.

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Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA-ELTA nuotr.

Socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas paskelbė, kad Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkst. tonų dyzelino, lapkritį – dar 500 tūkst. tonų, o netrukus po to – 1 mln. tonų.

Jis pridūrė, kad, priklausomai nuo Rusijos naftos perdirbimo gamyklų būklės, per trumpą laiką galėtų būti patiekta dar 3 mln. tonų dyzelino.

Kol kas neaišku, kaip šis susitarimas būtų įgyvendinamas. Rusijos energetikos sektoriui nuo 2022 m., kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, taikomos plataus masto sankcijos, o Ukrainos pajėgos dažnai atakuoja Rusijos energetikos infrastruktūrą.

D. Trumpas pareiškė, kad šis susitarimas kartu su, jo žodžiais tariant, Vašingtonui priklausančia visiška Hormuzo sąsiaurio kontrole padės smarkiai sumažinti dyzelino kainas. Prie Irano krantų esantis sąsiauris yra itin svarbus pasauliniam naftos tiekimui, tačiau pastaruosius septynis mėnesius laivyba jame buvo trikdoma.

„Mažesnės kainos amerikiečiams, ypač mūsų šauniesiems ūkininkams, gyvulių augintojams ir sunkvežimių vairuotojams, yra svarbiausias mano prioritetas“, – rašė jis.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
dyzelinas
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Degalai
degalų kaina

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