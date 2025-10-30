Trumpas susitikimą su Jinpingu pavadino itin sėkmingu

Po ketvirtadienio derybų Pusane, Pietų Korėjoje, D. Trumpas žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ sakė, kad „buvo daug dalykų, kuriuos galutinai sutvarkėme“, ir gyrė Xi Jinpingą kaip „nuostabų labai galingos šalies lyderį“.
„Balandį vyksiu į Kiniją, o jis kažkada po to atvyks čia, ar tai būtų Floridoje, Palm Biče, ar Vašingtone“, – teigė D. Trumpas.
Jis paminėjo, kad buvo išspręstas ginčas tarp šalių ir kad „mes sutariame dėl tiek daug dalykų“.
D. Trumpas tvirtino, kad po derybų su Xi Jinpingu sutiko sumažinti su fentaniliu susijusius muitus Kinijai iki 10 proc. ir kad buvo pasiektas susitarimas vieniems metams dėl retųjų elementų, itin svarbių pramonei.
Anot jo, šį susitarimą bus galima pratęsti, dėl jo kasmet bus deramasi iš naujo.
„Pasiekti visi susitarimai dėl retųjų elementų, ir tai skirta visam pasauliui“, – teigė D. Trumpas.
Jis taip pat sakė, kad Kinija sutiko pirkti „didžiulius kiekius“ sojų pupelių ir kitų žemės ūkio produktų.
Be to, anot jo, „Ukrainos klausimas buvo aktyviai keliamas“ ir šalys susitarė „dirbti kartu, kad pamatytume, ar galime ką nors pasiekti“.
Susitikime, anot D. Trumpo, nebuvo aptartas kitas opus regioninis klausimas – Taivanas.
Su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu) taip pat šią savaitę, kai lankėsi Pietų Korėjoje, norėjęs susitikti D. Trumpas teigė, kad tam buvo per daug užsiėmęs, tačiau pridūrė, kad galėtų sugrįžti.
„Su Kim Jong Unu palaikiau puikius santykius“, – „Air Force One“ žurnalistams sakė D. Trumpas.
